【分集劇情】《小女子》這集超反轉！新加坡竟存在另一個富豪吳仁珠，金高銀ending演技炸裂！（ep.8）

tvN新劇《小女子》改編自同名小說，講述貧窮但感情融洽的三姊妹，以各自方式對抗韓國最有錢有勢家族的故事。 第8集裡，仁珠在新加坡發現很多人認識自己，妹妹們提醒她：崔道日十分危險！

*以下內容包含《小女子》第7集關鍵劇情！



仁京說服崔熙材

崔熙材夜半潛入姑婆家被仁京發現，崔告訴她姑婆不是情蘭會的成員。 崔打算以轟動的方式殺死朴載相，仁京說服他以新聞和法律的手段進行製裁，不要讓崔道日再次成為殺人犯之子。



新加坡的另一個吳仁珠？

仁珠抱著花英還活著的一線希望，隨崔道日來到新加坡。 仁珠以富豪身份與崔道日一起參加蘭花拍賣會、提取700億現金，詭異地發現當地很多人認識她。 拍賣會後仁珠收到一張紙條，熟悉的語氣令她更加確信花英整就生活在這裡。



仁惠得知朴載相派人去新加坡，急忙提醒仁珠提防崔道日。 仁珠問崔道日接下來要如何信任他，崔道日給她一把槍，叫她除了錢和槍之外誰也不要信。 黃裙女子塞字條給仁珠叫她趕快逃離崔道日，仁珠照做後被卡車撞暈，恍惚間似乎看見花英來到面前，叫她來自己的公寓。



元尚雅的遊戲

仁惠在監控錄影中發現蹊蹺：花英去世當晚，尚雅穿著皮毛大衣出門、回來時卻只有內搭洋裝，而閉室裡的上吊洋娃娃、花英死去時都是穿著相似的大衣。 孝璘看到錄影後默默流淚。



仁珠拖著裝滿現金的行李箱趕到花英公寓，口渴至極喝下一杯藍色飲料。 然而她等到的人卻不是花英，而是從韓國飛來的元尚雅！尚雅攤牌說一切都是她計劃的地下劇集，仁珠來公司面試時就已被尚雅選為女主角，同事們的排擠、邊緣人花英的照顧、認識仁珠的新加坡當地人，全都是尚雅一手安排。 現在仁珠飲下摻了蘭花茶的飲料，等待她的結局是昏迷後墜樓身亡，登上第二天的頭條。



仁珠見死期已至，請求最後看一眼自己的巨款。 尚雅打開行李箱發現裡面只有磚頭，而仁珠則舉槍指著她、露出悲痛又瘋狂的眼神：「我最喜歡妳這個表情，就好像弄丟玩具的小朋友。」



下集預告裡，崔道日要和仁珠結束合作，仁珠只要求讓妹妹們拿到應得的錢。 仁惠擔心自己也會被吊死，仁京找到元尚宇出面作證，但最後表情陰暗地說：「殺死朴載相的計劃，也算我一份。」 三姐妹終於要團結起來了嗎？ 好期待下週啊！



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