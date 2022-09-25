[分集劇情]《千元律師》南宮珉絕不令人失望！不按牌理出牌的背後是別人比不上的細膩！旁人只有瞠目結舌（EP1）

[有雷]《千元律師》開播就登上8.1％的高收視率，南宮珉一登場總有像周星馳《少林足球》般的配樂，搭配上他無厘頭的行動，成功抓住了觀眾們的好奇心。而缺乏經驗的菜鳥檢察官金智恩，對於南宮珉一次次的搞破壞只能無語傻眼了！充滿笑料與反轉的劇情實在太紓壓了！

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《千元律師》一開場就直接切入案件，千智勳（南宮珉飾）律師的委託人爬上了漢江橋上，原來是被高利貸逼到受不了。千智勳先是勸下了他收下1000韓元，為他來到高利貸業者所在的地方討回公道。巧遇實習檢察官白瑪莉（金智恩飾）前來執行扣押任務，千智勳機智化解了危機，讓白瑪莉只能空手而回，讓高利貸業者欠了他一個人情，也同步解決了委託人所要償還的金額，甚至還為他爭取更多資本，一石二鳥完美收尾，而他與事務長帥氣地揚長而去，留下感激涕零的委託人。



千智勳曾是檢察官出身，但他為何離職而成為僅收費一千元的律師，原因尚不得而知。身邊的事務長則是經營著洗衣店，擁有一顆相當柔軟的心，願意與千智勳一起挺身而出，幫助社會上的弱者。立刻又迎來第二個案件，一位醉漢在廁所幾乎站不穩，一個踉蹌被後面的男子抱住，但醉漢卻起訴該男子偷竊未遂，認為他伸手摸了自己的皮夾，男子的太太前來求援。



這位委託人有著四次竊盜前科記錄，雖主張本次是被誤會的，卻沒人相信他。檢察官白瑪莉自然也認為有罪，強迫他寫下了自白書爭取減刑。千智勳先了解他的家庭狀態，六歲的女兒因心臟病還在住院中，更積欠了高額醫藥費。因此千智勳申請國民陪審團，邀請國民參與庭審，白瑪莉也認真的準備著，這是她實習最終回的關鍵審判。



千智勳在法庭上的行動總令人匪夷所思，對陪審員或證人的提問也非常無厘頭，「糖醋肉習慣沾醬還是淋醬吃」「愛吃蒸餃還是煎餃」令法庭上的民眾也忍不住笑出來，即使頻頻遭到白瑪莉抗議，法官也請他注意自己的提問，千智勳仍然擁有獨特的策略與問題模式，大家相信一個喝醉的人還是一個前科犯？千智勳不按牌理出牌，讓劇情充滿了驚喜。



千智勳在庭上要求納入的新證據到底是什麼？讓大家看了都驚訝地瞠目結舌，但又沒有理由拒絕這個證據！



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