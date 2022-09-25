李瑞鎮《藝人經紀人生存記》將接檔《月水金火木土》於11月首播！每集都會有全新登場的「明星」或將成為亮點

「美大」李瑞鎮今年（2022年）拍了《內科朴院長》和《藝人經紀人生存記》兩部劇，還出演綜藝《意外的旅程》，未來也請多多「營業」！

tvN 新水木劇（週三、四播出）《藝人經紀人生存記》翻拍自法國人氣喜劇《找我經紀人》。以演藝圈經紀人為主人公，描述經紀人和大明星之間激烈和孤軍奮戰的故事。雖然和大韓民國最棒的明星們工作時是「職業經紀人」，但是在自己的人生中卻是「菜鳥」般的人，他們的工作、愛情、慾望將通過大型演藝經紀公司Method娛樂爲背景真實地展開。預計接檔《月水金火木土》於11月首播。

tvN翻拍的版本將開發適合韓國民情的劇集，特別是每一集都有全新登場的「明星」，讓電視劇更加閃耀。主演由李瑞鎮、郭善英、徐賢宇、朱玄英擔任，為劇中角色注入能量：

李瑞鎮飾演「馬泰吳」，Method娛樂的總理事。畢業於名牌大學經營系的經紀人，雖然具備紳士和知性，但為了實現自己想要的東西，不惜一切手段。

郭善英飾演「千在仁」，第14年次的經紀人。從現場經紀人一路升遷到組長的位置，是好勝心很強的工作狂，作為經紀人的自豪感很强。目標確定後，不分先後地撲上去，因此時常與泰吳發生衝突。

徐賢宇飾演「金重敦」，組長經紀人。不喜歡說別人討厭的話，甚至討厭給別人造成傷害。把演員視爲成功手段的泰吳不同，與負責的明星們以信任爲基礎工作。

朱賢英飾演「蘇賢珠」，菜鳥經紀人。從小就憧憬娛樂業，艱難地邁出第一步。雖然工作不熟練，無意間引發失誤和事故，但以年輕的感覺、開放的心態、天生的耐心和責任感，成長爲職業經紀人。

在等待電視劇播出的期間，不如看看李瑞鎮出演的《意外的旅程》吧！他在節目裡以「經紀人」的身分與尹汝貞同行，前往美國參加「第94屆奧斯卡金像獎」，可以看到不少大型頒獎典禮的幕後花絮呢！

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