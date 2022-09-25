[分集剧情]《千元律师》南宫珉绝不令人失望！不按牌理出牌的背后是别人比不上的细腻！旁人只有瞠目结舌（EP1）

[有雷]《千元律师》开播就登上8.1％的高收视率，南宫珉一登场总有像周星驰《少林足球》般的配乐，搭配上他无厘头的行动，成功抓住了观众们的好奇心。而缺乏经验的菜鸟检察官金智恩，对於南宫珉一次次的搞破坏只能无语傻眼了！充满笑料与反转的剧情实在太纾压了！

以下为防雷线



《千元律师》一开场就直接切入案件，千智勋（南宫珉饰）律师的委托人爬上了汉江桥上，原来是被高利贷逼到受不了。千智勋先是劝下了他收下1000韩元，为他来到高利贷业者所在的地方讨回公道。巧遇实习检察官白玛莉（金智恩饰）前来执行扣押任务，千智勋机智化解了危机，让白玛莉只能空手而回，让高利贷业者欠了他一个人情，也同步解决了委托人所要偿还的金额，甚至还为他争取更多资本，一石二鸟完美收尾，而他与事务长帅气地扬长而去，留下感激涕零的委托人。



千智勋曾是检察官出身，但他为何离职而成为仅收费一千元的律师，原因尚不得而知。身边的事务长则是经营著洗衣店，拥有一颗相当柔软的心，愿意与千智勋一起挺身而出，帮助社会上的弱者。立刻又迎来第二个案件，一位醉汉在厕所几乎站不稳，一个踉跄被后面的男子抱住，但醉汉却起诉该男子偷窃未遂，认为他伸手摸了自己的皮夹，男子的太太前来求援。



这位委托人有著四次窃盗前科记录，虽主张本次是被误会的，却没人相信他。检察官白玛莉自然也认为有罪，强迫他写下了自白书争取减刑。千智勋先了解他的家庭状态，六岁的女儿因心脏病还在住院中，更积欠了高额医药费。因此千智勋申请国民陪审团，邀请国民参与庭审，白玛莉也认真的准备著，这是她实习最终回的关键审判。



千智勋在法庭上的行动总令人匪夷所思，对陪审员或证人的提问也非常无厘头，「糖醋肉习惯沾酱还是淋酱吃」「爱吃蒸饺还是煎饺」令法庭上的民众也忍不住笑出来，即使频频遭到白玛莉抗议，法官也请他注意自己的提问，千智勋仍然拥有独特的策略与问题模式，大家相信一个喝醉的人还是一个前科犯？千智勋不按牌理出牌，让剧情充满了惊喜。



千智勋在庭上要求纳入的新证据到底是什么？让大家看了都惊讶地瞠目结舌，但又没有理由拒绝这个证据！



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