愛豆們，都來學習Super Junior厲旭吧！遇粉絲，直接送錢XD

希望每一位迷妹都能見到如此大方的本命！

事情是這樣的，Super Junior的一位粉絲前不久遇到了厲旭。 據這位粉絲透露，坐在車裡準備離開的厲旭看到了自己之後突然打開了車窗，然後給了她零花錢，說是換了錢之後還有剩餘的印尼盾，就全部給了她！



厲旭真是一位有求必應的好愛豆典範，又給零花錢又替粉絲介紹男友。 之前的線上簽售會，有粉絲告訴厲旭說自己分手了，想讓厲旭幫她介紹新男友，然後厲旭說要把SJ老幺圭賢介紹給她。 厲旭啊，希望你說話算數哦！！

相關消息看得粉絲和網友哈哈大笑，紛紛留言稱：「怎麼讓我的本命看到這則消息，暗示他給我們零花錢呢」、「愛豆送錢第一人」、「第一次看到有偶像送粉絲錢」、「我記得厲旭在直播里說過自己很有錢，這次我相信了」等。

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