演員們在電視劇裡的證件照！男帥女靚，個個都是證件照模板！曹政奭太驚艷了

演員們在電視劇裡的證件照！男帥女靚，個個都是證件照模板！曹政奭太驚艷了

明星   2022年9月25日   星期日08:30   Tracy  

（封面圖源：CouPang Play《安娜》、tvN《秘密森林》、KBS《太陽的後裔》）

明星們在各大影視劇裡的證件照也是張張帥到晃人眼啊！

秀智：不愧是「國民初戀」，有種淡然的美感，五官特別精緻。

李相燁：證件照達人！

宋仲基：夢回劉大尉時期！小鮮肉顏值巔峰時期！

任時完：說他是男生證件照範本不為過吧！！

李鍾碩：隔著螢幕已經感受到了帥度的暴擊！

炫彬(玄彬)：若小編是海關的話，拿到他的護照一定仔仔細細認真看10分鐘！！！太帥了吧

李浚赫：本人嚴肅，連角色的證件照都拍得很嚴肅，哈哈哈！

裴斗娜：短髮的她看起來很朴實。

曹承佑：黃檢察官連證件照都拍得毫無表情！

《機智醫生生活》「律帝醫院5人幫」：每一位都看起來非常專業、敬業！

曹政奭：小編不允許有人沒見過他最一本正經、最帥氣的證件照！還是威嚴的軍裝證件照哦！

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