演員們在電視劇裡的證件照！男帥女靚，個個都是證件照模板！曹政奭太驚艷了

明星們在各大影視劇裡的證件照也是張張帥到晃人眼啊！

秀智：不愧是「國民初戀」，有種淡然的美感，五官特別精緻。



「당잠사」の中 屈辱のないスジ大学卒業写真と証明写真

‘당잠사 속 굴욕없는 수지 대학교 졸업사진과 증명사진 https://t.co/cNdluaWzJ8<;/a> pic.twitter.com/sEIUr3eI6P<;/a> — kotopi (@kotoyan_m) October 3, 2017

李相燁：證件照達人！



宋仲基：夢回劉大尉時期！小鮮肉顏值巔峰時期！



任時完：說他是男生證件照範本不為過吧！！



스포 있는 비상선언 후기 하나..



류진석 증명사진 = 런온 기선겸 증명사진



... 아무래도 둘 다 임시완이긴 하죠 pic.twitter.com/ORfTQArEsD<;/a> — No Context Siwan (@SiwanNoContext) August 1, 2022

李鍾碩：隔著螢幕已經感受到了帥度的暴擊！



炫彬(玄彬)：若小編是海關的話，拿到他的護照一定仔仔細細認真看10分鐘！！！太帥了吧



작품 속 현빈 여권사진들 .. pic.twitter.com/tUMQX1Bbr4<;/a> — 무 (@beujoa) September 14, 2022

李浚赫：本人嚴肅，連角色的證件照都拍得很嚴肅，哈哈哈！



ㅋ.... 실종사건이라고만 하면 누군지 모르겠는데 <용산경찰서>에 카드라고 하니까 바로 답 나오네.... 5화에서 느닷없이 길게 보여줬던 서동재의 공무원증.... ㅎ 그리고 서동재는 없고 서동재 차만 뒤지던 용산서 경찰들.... 착잡한 황시목과 한여진 표정..... pic.twitter.com/MUnEKJprws<;/a> — 댜비 (@lady_ykd) August 30, 2020

裴斗娜：短髮的她看起來很朴實。



한여진 공무원증 사진 안사랑하는 법 난 몰라 pic.twitter.com/JG0Y2hyvhg<;/a> — 배덕 (@Ugyo_chuu) August 17, 2020

曹承佑：黃檢察官連證件照都拍得毫無表情！



시목이 2017년 공무원증에 있는 증명사진 달라고 떼쓰는 한여진 그런다고 또 고분고분 찾아보는 황시목



집에 있는지 모르겠습니다 근데 이때 사진은 왜요

어리잖아요 어리고 예쁘잖아 뽀송뽀송

... 지금은 늙고 쭈글쭈글해서 싫습니까? pic.twitter.com/MH7p1pw7zb — 계옮 메인트 확인/박주주 (@park_jujub) November 24, 2020

황시목 이거 증명사진 이미지 갖구싶다ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ흑흑 휴ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ갖고 계신분 있나용..? pic.twitter.com/xeNfEFNpNg — 조승우의 개 (@seungwoohukhuk) January 22, 2018

《機智醫生生活》「律帝醫院5人幫」：每一位都看起來非常專業、敬業！



曹政奭：小編不允許有人沒見過他最一本正經、最帥氣的證件照！還是威嚴的軍裝證件照哦！



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