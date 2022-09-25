陸星材《人生勝利組》收視率再漲2%！前有《千元律師》、後有《小女子》，能否成為「黑馬劇」備受關注

網友：「本來沒什麼關注《人生勝利組》，卻發現每位演員都表現得很好！」

因為有金土劇（週五、六）和週末劇（週六、日）的檔期，所以週六夜晚目前有5部迷你劇播出。本週有三部新劇首播，收視率排名也有所變化。

▲TOP 1：《千元律師》

由南宮珉等主演，首播收視率為8.1%，直接刷新今年（2022年）SBS金土劇的最高收視率。因為前作《今日的網漫》收視率十分低迷，不少網友們稱讚男主角的號召力。昨日（24日）播出第2集，收視率再漲達8.5%，目前為週六冠軍。

▲TOP 2：《人生勝利組》

由陸星材等主演，首播收視率為5.4%順利啟航，這是男主角退伍後首部回歸小螢幕的作品。網友們表示劇情節奏快、好奇後續發展等。昨晚播出的第2集大漲2個百分點達7.4%，或許有望成為今年的「黑馬劇」之一，備受期待。

▲TOP 3：《小女子》

由金高銀等主演，首播後收視率便起起伏伏，就是一部「取向分明」的電視劇，喜歡的人會很喜歡、不喜歡的人就是不喜歡。昨晚播出的第7集收視率為6.0%，相較於上週播出的第6集下跌2.3%。

▲TOP 4：《BLIND》

由玉澤演等主演，上週首播，昨晚收視率微微上升0.1個百分點來到2.5%。這是一部犯罪懸疑劇，劇情反轉又燒腦，雖然在tvN播出，但有OCN式的驚悚感。

▲TOP 5：《The Empire：法之帝國》

由金宣兒等主演，昨晚首播，收視率為2.3%。劇情描述在法律築起的銅牆鐵壁中，堅守著慾望及偽善的生活，這些人物不為人知的秘密即將曝光，使其陷入醜聞風暴。

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