BoA竟被嗆「沒資格當評審」？《SMF》淘汰舞團惹支持者圍攻「女王蜂、選後宮」，SM娛樂緊急宣佈：起訴惡評者！

《Street Man Fighter》昨晚決出了第一組淘汰舞團，不料節目播出後竟有部份觀眾因不滿結果而湧入BoA IG留言開罵，甚至攻擊她「沒資格當評審、只想勾引男人」。

《Street Man Fighter》由BoAt、銀赫、佑榮擔任評審，昨晚是舞團BANKTWOBROTHERS和PRIME KINGZ的淘汰賽，最先在5輪比賽中獲得3勝者勝出。 首輪PRIME KINGZ得勝，隨後兩隊各獲一勝，第三輪比賽中PRIME KINGZ領隊TRIX失利，令該舞團遭到淘汰。



問題就出在第三輪比賽「Leader Battle」。 有觀眾認為TRIX的表現明顯更優秀，但三位評審卻投棄權票誘導進行二次對決，才導致TRIX敗北、PRIME KINGZ遭淘汰，把矛頭對準第一個棄權的BoA。



今日BoA IG遭大量惡意留言灌爆：「只會唱歌不懂跳舞的人為什麼來SMF，勾引男人嗎？」 、「一個個把BoA奉為女王蜂」、「這節目是選舞者，不是選妳的理想型」、「背後收錢了吧？」、「妳有什麼資格當評審，比他們跳得好嗎？」



《Street Man Fighter》播出近1個月，各舞團均積累不少粉絲，但三位評審中遭到惡評攻擊的只有BoA一人。有分析認為這是因為節目剪輯存在問題，讓人誤以為淘汰決定權在BoA一人手裡。 尤其BoA在該舞團被淘汰後安慰TRIX說「你是最棒的領隊，以後也帶領PRIME KINGZ被更多人看見吧」，經過微妙剪輯反而更加引人反感。



深感困擾的BoA將相關報道貼到IG Story，留言說：「對決隊伍又不是評審們決定的，如果淘汰的是BANKTWOBROTHERS會好一些嗎... 每次想到會這樣都感到好疲憊。」



眼見情況越來越糟，SM娛樂公司今日下午緊急發佈聲明，宣佈將對惡評者採取法律措施：「目前BoA的SNS及各網路論壇出現損害名譽和人身侮辱性質的貼文，我公司不會坐視不管，為保護藝人的人格與名譽，正在針對網路上的不法行為收集資料，準備進行起訴。」



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