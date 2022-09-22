金高銀在機場全速狂奔、匆忙間不忘比心，背後原因公開網友大呼可愛！

金高銀本月12日出國參與海外行程，在機場接受媒體拍照、為粉絲簽名時還算鎮定，不料拿到登機牌後竟開始全速狂奔，被媒體鏡頭全程記錄下來XD

金高銀邊跑邊向媒體解釋：「裡面有人在等我，所以要走了。 啊要瘋了。 （笑）」還不忘回頭對記者們比心、互相叮囑不要跌倒受傷，現場氣氛匆忙卻不失友愛。



原來這天也是BLACKPINK成員ROSÉ出國的日子，不過兩人航班不同，金高銀是飛法國、而ROSÉ飛日本。 據韓粉透露，金高銀有跟ROSÉ說「彩英啊等一下」，應該是希望出國前能短暫地見上一面。

ROSÉ因此在登機口等到艙門關閉前最後一刻才上飛機，不過終究還是沒能見到金高銀，只通過影片看到她朝向自己奮力奔跑的模樣。



맞아 이날 채영이 결국 고은엉니 못 만났대 언니가 “채영아 좀만 기다려” 이래서 게이트 닫히기 직전까지 채영이 기다렸는데 비행기 시간때문에 아쉽게 둘이 못 만났대 이렇게 밖에서 급하게 뛰어온 것도 영상으로 봤다고 함..

pic.twitter.com/5TU8yagsVv — 블임마 (@_youimma) September 18, 2022

金高銀和ROSÉ去年出演《盼望的大海》而結識並成為好友，節目結束後仍會和一同錄節目的李智雅聚餐：



兩人在愛護小動物方面也有共同話題。 ROSÉ兩年前領養一隻被遺棄的狗狗、取名Hank，還單獨為它開通IG賬號，金高銀則在今年6月收養患有不治之症的狗狗「月兒」。金高銀帶著月兒去ROSÉ家做客，畫面十分溫馨：



兩人還會一起逛街、一起上烘焙課、在IG上互相宣傳和支持彼此的事業，用日常認證兩人的友情。



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