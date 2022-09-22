《爭鋒相辯》鄭麗媛三度演出法庭劇：「沒辦法，我就是喜歡這種！」李奎炯稱自己「很文雅，一點都不調皮」

好久不見的鄭麗媛將再度以法庭劇《爭鋒相辯》回歸小螢幕，搭配演技超有存在感的百變演員李奎炯。日前也於首爾進行了該劇的製作發表會，PD以及主要演員均參與其中。

《爭鋒相辯》描述為了成功不擇手段的毒瘤律師盧昔意（鄭麗媛飾）與只要一投入就毫不猶豫的怪咖律師左時白（李奎炯飾），兩種極端的律師共同合作追出事件後隱藏的真相，屬於法庭懸疑追兇電視劇。演員鄭進永則是演出內心深不可測的大型律師事務所代表張基道。



曾演出《魔女的法庭》《檢察官內傳》法庭電視劇，鄭麗媛第三度接演法律相關題材的電視劇作品，她表示一看劇名也知道是法律相關的作品，原本帶著輕鬆心情想快速讀完劇本然後婉拒的，沒想到一讀劇本，一頁接一頁的停不下來了，心想「沒辦法，我就是愛這種」於是又再度接演了。鄭麗媛也提到自己之前的角色大多個性比較冷酷，追求成功，而這次的角色是注重外型表現，非常花心思花錢打扮自己的人物，劇中也出現很多華麗的服裝，罵人的場面與手勢也很多，提示觀眾們看點不少。



而男主角李奎炯則是說明自己與劇中角色左時白大大不同。左時白是一位看到不公不義就無法忍耐的人，他自己本人則是雖然不算忍耐但也不至於採取不法行為，也強調自己是一位和平主義者。劇情前半左時白其實很調皮，但李奎炯本人則說自己怎麼都不可能調皮的，比較偏向文雅類型。所以李奎炯認為左時白這角色與他本人的相似度大約只有30％。



本次可能偏向反派的演員鄭進永表示，每次收到法庭類電視劇就決善惡的結構應該顯而易見，不諱言自己帶著偏見讀這部劇本，不過看完卻覺得跟自己原先想的非常不一樣，雖然自己也沒有演過太多壞人角色，不過本劇《爭鋒相辯》的壞人演技是相當有趣的一種。三位主角也分別表示這部電視劇的細節錯綜複雜，將出乎觀眾們的意料。



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