BoA竟被呛「没资格当评审」？《SMF》淘汰舞团惹支持者围攻「女王蜂、选后宫」，SM娱乐紧急宣布：起诉恶评者！

《Street Man Fighter》昨晚决出了第一组淘汰舞团，不料节目播出后竟有部份观众因不满结果而涌入BoA IG留言开骂，甚至攻击她「没资格当评审、只想勾引男人」。

《Street Man Fighter》由BoA、Super Junior成员银赫、2PM成员佑荣担任评审，昨晚是舞团BANKTWOBROTHERS和PRIME KINGZ的淘汰赛，最先在5轮比赛中获得3胜者胜出。首轮PRIME KINGZ得胜，随后两队各获一胜，第三轮比赛中PRIME KINGZ领队TRIX失利，令该舞团遭到淘汰。



问题就出在第三轮比赛「Leader Battle」。 有观众认为TRIX的表现明显更优秀，但三位评审却投弃权票诱导进行二次对决，才导致TRIX败北、PRIME KINGZ遭淘汰，把矛头对准第一个弃权的BoA。



今日BoA IG遭大量恶意留言灌爆：「只会唱歌不懂跳舞的人为什么来SMF，勾引男人吗？」 、「一个个把BoA奉为女王蜂」、「这节目是选舞者，不是选你的理想型」、「背后收钱了吧？」、「你有什么资格当评审，比他们跳得好吗？」



《Street Man Fighter》播出近1个月，各舞团均积累不少粉丝，但三位评审中遭到恶评攻击的只有BoA一人。有分析认为这是因为节目剪辑存在问题，让人误以为淘汰决定权在BoA一人手里。尤其BoA在该舞团被淘汰后安慰TRIX说「你是最棒的领队，以后也带领PRIME KINGZ被更多人看见吧」，经过微妙剪辑反而更加引人反感。



深感困扰的BoA将相关报道贴到IG Story，留言说：「对决队伍又不是评审们决定的，如果淘汰的是BANKTWOBROTHERS会好一些吗... 每次想到会这样都感到好疲惫。」



眼见情况越来越糟，SM娱乐公司今日下午紧急发布声明，宣布将对恶评者采取法律措施：「目前BoA的SNS及各网路论坛出现损害名誉和人身侮辱性质的贴文，我公司不会坐视不管，为保护艺人的人格与名誉，正在针对网路上的不法行为收集资料，准备进行起诉。」



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