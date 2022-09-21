《青春MT》進行「試膽大會」黃寅燁一出發就被嚇到，還跟鬼吵架「你現在走吧！不是嚇完了嘛」

《青春MT》EP3中，在吃完晚餐之後，各組搭車前往廢墟的學校，要進行「試膽大會」。

規則是每隊由他隊指派1人前往，必須在限時的10分鐘內拿回指定物品才算成功，如果超過時間、拿錯物品即失敗，最後一名的隊伍會有懲罰。（紅隊指定郭東延、黃隊指定池昌旭、藍隊指定黃寅燁）



黃寅燁一直覺得他隊會選擇朴寶劍或是金裕貞，聽到選擇自己的時候還不敢相信。池昌旭也解釋：「其他成員看起來太強大了！其中寅燁...相當虛弱。」那個強弱強強強的字幕超好笑的 XD



黃寅燁還沒出發就先錄影音信給組員：「應該可以確定是最後一名了！」出發後看到風吹草動，馬上被嚇到：「噢？是什麼！不是吧？不要這樣？」看到鬼出現時，還對他說：「等一下！」但因為鬼要給提示，一直跟著他，黃寅燁又說：「你現在走吧！不是嚇完了嘛？讓你走啊！」大家看到這幕也笑了出來！



在文體室看到移動的石膏像，嚇到逃出門外，但又默默地入場；到了科學室，怕又被抓住腳，直接踩到椅子上答題。在走廊看到鬼時一直喊著：「不要～不要～不要～」最後他也成功找到了海帶。朴寶劍還一直對他說：「哥很帥！很可愛。」



而池昌旭看起來則不怎麼害怕，僅花了4分鐘就到解鎖那，結果...因為太暗無法解鎖，最後失敗了！下集將進行朴敘俊＆池昌旭的隊長之戰，還出現更恐怖的澡堂，最後一名的隊伍進行懲罰，結果會是...？



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