《偶像運動會》愛豆帥氣模仿鷹眼射箭，下秒卻直接拿0分！荒唐到觀眾集體綜藝摔XD

沒關係至少你還有張帥臉（拍拍

每逢春節中秋，韓國綜藝節目《偶像運動會》都會準時上映，從2010年開播以來，已集結多組偶像吸睛度極高，有別於舞台上大眾熟知的形象，在這裡常能看見偶像體育方面異於常人的天份，但是今年卻出現了落漆噴笑畫面，觀眾差點集體綜藝摔。



讓我們來recap一下，事件主角成員上淵為男子團體THE BOYZ成員，在射箭項目比賽時，他特地扮成超級英雄'鷹眼'，期望像漫畫主角一樣成為神射手拿下勝利，帥氣模樣看來信心滿滿，顯然是不知道接下來會發生什麼。



在第一箭時射出五分，結果下一箭因為快超時趕忙射出，結果完美射在零分區域......最迷的是隊友集體超興奮全部沸騰，等等你們這麼開心還拍手對嗎？？？



好險下一箭拿下10分最高分，算是雪恥成功。落差這麼大讓觀眾心情三溫暖呀！而成淵搞笑事蹟不只這樁，先前在生日時親手做了兔子造型蛋糕，為了向鏡頭展示完整模樣，結果發生蛋糕不幸墜樓意外，最後那聲慘叫聽得我都心痛，請為蛋糕默哀三秒。



怎麼有這麼戲劇化的偶像XD

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