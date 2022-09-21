《偶像运动会》爱豆帅气模仿鹰眼射箭，下秒却直接拿0分！荒唐到观众集体综艺摔XD

没关系至少你还有张帅脸（拍拍

每逢春节中秋，韩国综艺节目《偶像运动会》都会准时上映，从2010年开播以来，已集结多组偶像吸睛度极高，有别於舞台上大众熟知的形象，在这里常能看见偶像体育方面异於常人的天份，但是今年却出现了落漆喷笑画面，观众差点集体综艺摔。



让我们来recap一下，事件主角成员上渊为男子团体THE BOYZ成员，在射箭项目比赛时，他特地扮成超级英雄'鹰眼'，期望像漫画主角一样成为神射手拿下胜利，帅气模样看来信心满满，显然是不知道接下来会发生什么。



在第一箭时射出五分，结果下一箭因为快超时赶忙射出，结果完美射在零分区域......最迷的是队友集体超兴奋全部沸腾，等等你们这么开心还拍手对吗？？？



好险下一箭拿下10分最高分，算是雪耻成功。落差这么大让观众心情三温暖呀！而成渊搞笑事迹不只这桩，先前在生日时亲手做了兔子造型蛋糕，为了向镜头展示完整模样，结果发生蛋糕不幸坠楼意外，最后那声惨叫听得我都心痛，请为蛋糕默哀三秒。



怎么有这么戏剧化的偶像XD

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