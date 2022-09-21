《精神教练诸葛吉》李瑜美队友鲁雅凛是真实短道滑冰国家代表！自身经历成剧情自曝「看到剧本直接暴哭」

上周开播的tvN月火电视剧《精神教练诸葛吉》，除了叙述主角郑宇曾担任跆拳道选手所受到的不当待遇，饮恨退出运动界，而他转念成为大众的精神教练，分享正面能量，而他想要协助的则是在短道滑冰曾夺金牌，却在一些事件后再也无法重拾正常表现的选手李瑜美。

《精神教练诸葛吉》剧情揭开了许多不为人知的体育界秘辛，包含学长肆无忌惮毒打后辈、教练权力大到左右选手名次、投诉无门被吃案等，运动早已不单纯只是运动。而剧中启用了一个新面孔，她是真实短道滑冰国家代表队出身的鲁雅凛，在剧中饰演一位适合快速起跑，完成短距离滑冰的国家代表选手老么毛雅凛。



鲁雅凛首度挑战演戏，她表示作家是因为想深入了解短道滑冰这个项目而与她进行专访，访谈时提出了欢迎鲁雅凛也参与本剧演出，她也相当认真的准备。她也以身为选手的经验谈，为提升真实性，不吝与导演分享自身经历。她分享短道滑冰中溜冰的场面需要看起来更真实、更帅气，而教练群与选手之间的情绪纠葛或比赛的场面，也应该尽可能表现出自然的反应，所以她分享了许多真实故事。希望让现役的选手们以及观众们都能感觉更贴近现实。



鲁雅凛也大方透露，实际在滑冰这部分是不存在精神教练的，平时选手们除了听教练的话，身体不舒服也只能向教练反应，其实并没有能够接受心理谘询的地方。所以鲁雅凛看了这部作品，觉得剧中女主角选手车佳乙能够遇见精神教练诸葛吉，是非常幸运也令人羡慕的事。鲁雅凛也表示，如果选手村真的有精神教练这样的人物存在就太好了。



剧中李瑜美在比赛期间大腿遭冰刀划伤而缝了好多针，在伤口未愈合的状态下却硬撑进行后续的比赛，没想到这也是鲁雅凛的真实经历。她表示在那之后自己长时间对於选拔赛有所恐惧，总觉得为什么别的选手都这么棒？之后她开始练习放下，只集中於自己的表现，看著那些比她年纪小又更出色的选手，调适自己的心情以及家人的温情喊话，才让她战胜所谓的「伊普斯（Yips）症」。鲁雅凛也自曝看完剧本后感同身受大哭了一场，这些不为人知的苦，希望透过电视剧《精神教练诸葛吉》治愈大家。



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