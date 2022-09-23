確定這是闔家觀賞？ONEUS跳接力舞蹈被隊友解扣快脫光，編舞瞬間變19禁！

害羞遮住的樣子好可愛XD最後還是敞著衣服跳完了（噴鼻血

2019出道的六人男子團體ONEUS由RAVN、抒澔、LEE DO、建熙、煥雄、XION所組成，是女團MAMAMOO的師弟。融合現代流行的節奏以及韓國傳統文化的旋律的曲風，是團體的最大特色，被韓國網友稱為國風組合，以歌曲《月下美人》爆紅，獨特的風格很有標誌性！



在歌曲《Same Scent》的舞蹈中，一開始成員煥雄對另一成員抒澔有從後面環抱的動作，沒想到在拍攝舞蹈接力時，煥雄的手開始不安分，自動幫抒澔解扣！天啊這個壞手手XD粉絲的心臟會不好呀！因為解扣畫面太欲，粉絲迴響超激烈．．．



這雙壞手的主人呂煥雄，為節目《PRODUCE 101》出身，因在舞蹈組擔當C位而被大家熟知。從一開始就以當偶像為目標的他，身體協調及舞蹈能力確實讓人驚豔，跳舞時總是游刃有餘，舞台魅力超吸粉，看他的FanCam就會發現他的舞蹈很抓眼球！但是解扣是在那裡學的你快說～



影片中快被脫個精光的人為隊內主唱李抒澔，同樣是《PRODUCE 101》出身，高音清亮多變，曾經唱出這季節目上最高音。擁有蜜嗓的他總是帶著迷人笑眼，是成員公認的調皮鬼，沒想到在這裡竟成為被捉弄的對象！不過最大受害(益)者還是粉絲，沒關係我們沒事的，鼻血擦一擦就好，下次請再繼續XD這段我怎麼一直看不完誰能告訴我原因？



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