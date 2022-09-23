确定这是阖家观赏？ONEUS跳接力舞蹈被队友解扣快脱光，编舞瞬间变19禁！

害羞遮住的样子好可爱XD最后还是敞著衣服跳完了（喷鼻血

2019出道的六人男子团体ONEUS由RAVN、抒浩、LEE DO、建熙、焕雄、XION所组成，是女团MAMAMOO的师弟。融合现代流行的节奏以及韩国传统文化的旋律的曲风，是团体的最大特色，被韩国网友称为国风组合，以歌曲《月下美人》爆红，独特的风格很有标志性！



在歌曲《Same Scent》的舞蹈中，一开始成员焕雄对另一成员抒浩有从后面环抱的动作，没想到在拍摄舞蹈接力时，焕雄的手开始不安分，自动帮抒浩解扣！天啊这个坏手手XD粉丝的心脏会不好呀！因为解扣画面太欲，粉丝回响超激烈．．．



这双坏手的主人吕焕雄，为节目《PRODUCE 101》出身，因在舞蹈组担当C位而被大家熟知。从一开始就以当偶像为目标的他，身体协调及舞蹈能力确实让人惊艳，跳舞时总是游刃有余，舞台魅力超吸粉，看他的FanCam就会发现他的舞蹈很抓眼球！但是解扣是在那里学的你快说～



影片中快被脱个精光的人为队内主唱李抒浩，同样是《PRODUCE 101》出身，高音清亮多变，曾经唱出这季节目上最高音。拥有蜜嗓的他总是带著迷人笑眼，是成员公认的调皮鬼，没想到在这里竟成为被捉弄的对象！不过最大受害(益)者还是粉丝，没关系我们没事的，鼻血擦一擦就好，下次请再继续XD这段我怎么一直看不完谁能告诉我原因？



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