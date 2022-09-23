已去世的妻子竟發來視訊郵件！韓孝周&申河均新劇《Yonder》預告發佈：超越死亡界限，與心愛之人再次相逢

TVING原創劇《Yonder》近日公開一系列預告，申河均飾演的丈夫前往一個神秘地點，竟見到已去世的妻子鮮活地站在面前、與他對話！

《Yonder》今日公開正式預告片，申河均飾演的《科學M》記者「在賢」（人名皆為音譯）在妻子「車伊候」去世後陷入空虛，為她註冊了追悼賬號。 某天在賢突然收到妻子發來的視訊郵件，畫面中的伊候親口說：「很難說明，我在這裡。」



在賢驅車來到一個叫做「By and by」的地方，詢問郵件是否由亡者發來，「塞壬」（李姃垠 飾）給了他肯定的回答，K博士（鄭進永 飾）進一步解釋：「夫人對死後做出了具體的想像。」 原來這個名為「Yonder」的世界，就是以故人的記憶為藍本設計。



畫面一轉，在賢帶著復雜的心情踏入「Yonder」，見到日思夜想的亡妻就在眼前。 在賢：「真的是妳嗎？」 伊候微笑回答：「嗯，是我。 我想讓你看到我幸福的模樣。」 兩人度過了夢一般的美好時光。



在賢弟弟懷疑地問Yonder是否真的存在，戴著呼吸面罩的在賢流下一滴淚。 K博士露出可疑的瘋狂笑容：「你將活在記憶永存的世界中，現在可以對你的死亡做出帥氣的設計。」



《Yonder》借由描繪來到Yonder世界的群像，除了帶給人震撼的感動，也拋出對生活、死亡、永恆幸福的終極提問。 海報中，申河均和韓志旼近到仿佛就要觸碰到彼此、雙手也緊握，但眼神卻流露出難以言喻的距離感。 海報中寫著：「能與深愛之人相見的最後空間。」



申河均飾演的在賢陪伴妻子度過最後一刻，眼中充滿哀傷。 毫無準備地見到亡妻的視訊郵件時，比起開心更多是震驚和難以置信。 當他在不存在的世界中再次見到妻子，更感到巨大的混亂。



韓志旼飾演的車伊候強忍悲傷、瞞著丈夫為自己的死亡做準備。 但她的生活不會就此終結，而將在名為Yonder的世界中迎來新的生活，等待丈夫到來。



《Yonder》是電影導演李濬益的第一部電視劇，他曾執導過《希望：為愛重生》、《逆倫王朝》（思悼）、《茲山魚譜》等赫赫有名的作品。 將於10月14日通過TVING公開。 申河均與韓志旼曾在2003年的MBC電視劇《烈愛無間道》（好人）共同擔任主演，時隔18年再次合作、以更加成熟的模樣再度扮演夫妻，令人十分期待。



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