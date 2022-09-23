「真阿米」廉晶雅透露與防彈少年團V見面了！還因為太害羞，所以沒能一起合照 XD

廉晶雅此前通過多個節目表示是BTS防彈少年團的粉絲「阿米」，成為了話題。

與公司「Artist company」藝人出演《出差十五夜2》在玩人物 Quiz 的遊戲時，輪到廉晶雅剛好出現防彈少年團的照片，她秒回答，甚至還跟羅PD要了照片！在《一日三餐》中，大唱防彈少年團的歌曲，煮了一桌菜後還說：「好想也把 BTS 叫來，請他們一起吃...」



近日，廉晶雅在採訪中透露：「《外星+人》聚餐時見到了 V，先是看到了朴敘俊，發現 V 在他旁邊。我去跟他打招呼了，他說很高興見到我，也知道我是他的粉絲，但是因爲太害羞了，所以沒能一起合照。」



廉晶雅還提到以前曾和經紀人一起去網咖搶BTS防彈少年團演唱會的門票，她說：「經紀人成功搶到兩次，但是一場因爲疫情被取消，另一場給了我們家的孩子。」還去網咖搶票，看來是真粉啊～！



另外，由柳承龍、廉晶雅、邕聖祐等人主演的音樂劇電影《人生真美麗》，講述世妍為了木訥的丈夫振奉和孩子奉獻一切，某天她發現自己時日無多，不知該如何面對接下來的日子的世妍，她想要的最後的生日禮物竟是尋找自己的初戀，台灣將會在10月14日上映。



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