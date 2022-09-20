忠誠！姜泰伍今日正式入伍：剛才吃了明太魚，現在最想吃水冷麵

新晉「國民女婿」姜泰伍今日（9月20日）正式入伍，履行自己的國防義務。

憑藉熱播劇《非常律師禹英禑》中男一號「李濬浩」一角而成為大勢的姜泰伍，事業才剛剛朝著巔峰起步，就因為年紀已是入伍年齡底線而不得不入伍，於9月20日響應國家召喚，正式入伍。 昨日晚他就公開了自己的兵哥哥造型，幹練的短髮頓時令他硬漢指數激增。



據韓媒透露稱，姜泰伍結束新兵訓練之後將被分配至37步兵師團服役。 入伍前夕，姜泰伍還特意向前來送行的粉絲、媒體致謝，並表示非常榮幸能夠在眾人的祝福聲中入伍，自己也將認真服役，之後以更加成熟、穩重的面貌回歸。 一位記者現場提問「最想吃的料理是什麼」，姜泰伍回答：「剛才吃了明太魚，現在能想到的是水冷麵，吃上一碗涼涼的冷麵，爽快地好去好回。 」



此外，姜泰伍將於2024年3月19日退伍。

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