忠诚！姜泰伍今日正式入伍：刚才吃了明太鱼，现在最想吃水冷面

新晋「国民女婿」姜泰伍今日（9月20日）正式入伍，履行自己的国防义务。

凭藉热播剧《非常律师禹英禑》中男一号「李浚浩」一角而成为大势的姜泰伍，事业才刚刚朝著巅峰起步，就因为年纪已是入伍年龄底线而不得不入伍，於9月20日响应国家召唤，正式入伍。 昨日晚他就公开了自己的兵哥哥造型，干练的短发顿时令他硬汉指数激增。



据韩媒透露称，姜泰伍结束新兵训练之后将被分配至37步兵师团服役。 入伍前夕，姜泰伍还特意向前来送行的粉丝、媒体致谢，并表示非常荣幸能够在众人的祝福声中入伍，自己也将认真服役，之后以更加成熟、稳重的面貌回归。 一位记者现场提问「最想吃的料理是什么」，姜泰伍回答：「刚才吃了明太鱼，现在能想到的是水冷面，吃上一碗凉凉的冷面，爽快地好去好回。 」



此外，姜泰伍将於2024年3月19日退伍。

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