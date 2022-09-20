【專訪】李世榮拍攝《依法相愛吧》時難忘回到高中；李昇基理性邏輯兼備自認不太專情！

去年憑人氣劇《衣袖紅鑲邊》晉升「韓劇女王」的李世榮，相隔5年與李昇基合作拍攝改編自同名網路漫畫《依法相愛吧》，劇集開播後成績亮眼，輕鬆高甜的劇情令不少觀眾大叫超心動！

李世榮與李昇基早前接受專訪，李昇基竟大爆有點受不了所演角色「金正浩」用情專一，教他自愧不如！



對於首演浪漫愛情喜劇的李世榮而言，除了對《依法相愛吧》劇本一見鍾情，當知道拍檔是李昇基，更令她毫不猶疑地答應參演。李昇基則直言接演全因為太耐無拍愛情喜劇，以及為答謝粉絲對他的期待：「這個劇本很紮實、很有趣。故事情節與我們日常生活息息相關，具有人性化的一面。」



在劇中李世榮飾演的追求平等和正義的四次元律師「金宥利」，除了參考原著漫畫，她與導演也經常討論角色：「現在掌握角色的方向，爲了給宥利塑造更加立體的人設，與其他前輩演員一起努力提高默契度。」李世榮認為自己現實中與「宥利」一樣是位熱心又腳踏實地的人，「宥利擁有溫暖的心，懂得傾聽別人的話。不同之處就是我們的時尚風格，因爲我喜歡樸素，很少穿引人注目的服飾。」

至於飾演被稱為怪物天才前檢察官「金正浩」的李昇基，他大讚角色非常聰明：「他可以很迅速做出理性的決定，但從別人的角度來看，似乎缺乏點點人情味。」李昇基不諱言「正浩」把理性與邏輯放在首位這點很像自己：「所以他的台詞對我來說很容易背下來。」至於不同之處，李昇基笑言就是正浩的專情，「因為他喜歡一個人17年了，對我來說並不適用，這可是我敬佩他的東西！」



談到劇中最難忘一幕，李世榮坦言是拍攝高中的戲份，「因為這些場景給人一種天真爛漫的感覺，感覺好久沒回到學校了，對我來說既有趣又新穎。」但對李昇基來說就難找答案：「我覺得台詞比任何場景更感人！畢竟有很多台詞既能給疲憊的觀眾帶來安慰，又能產生共鳴。」

改編自同名網路漫畫，Viu Original原創甜蜜韓劇《依法相愛吧》講述人稱「怪物天才」的前檢察官、現任大樓房東金正浩（李昇基飾）和十七年知己、四次元律師金宥利（李世榮飾）在法律事務所兼咖啡廳「Law Cafe」裡朝夕相處，由此展開一場甜蜜爆表的法律界羅曼史。《依法相愛吧》逢星期一、二晚上在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼進度。



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