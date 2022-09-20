10月15日首播《雨傘》新海報：中殿也是媽！金惠秀被身邊惹禍精王子們整到哭笑不得！大妃貴人齊聚氣勢逼人

即將在10月15日首播的tvN最新古裝爆笑電視劇《雨傘》，繼上次公開了最新搞笑預告後，今日再度公開兩款截然不同的主視覺海報。第一款是集結了中殿、大妃、貴人與宮女的合影，另一款則是金惠秀被兒子們圍繞莫可奈何的樣子。

金惠秀先是處於氣勢逼人的「中殿模式」，海報中她所飾演的中殿華玲站在最前方，看起來神情相當嚴肅，她的身後則是後宮的兩大勢力，一為檢擇後宮黃貴人（玉子妍飾），另一位為承恩後宮太少容（金佳恩飾），再加上站在最後方的大妃娘娘（金海淑飾），四位掌握了宮中勢力的女強人，整體呈現超強的氣勢，四人整齊地站著，表情也恭敬嚴肅，像一場無聲的私下較勁，有種窒息感襲來，讓大家期待她們之間所產生的火花。



而另一張海報的金惠秀就從中殿轉到「媽媽模式」，她身邊圍繞著城南大君（文相民飾）、桂城大君（柳善皓飾）以及務安大君（尹相炫飾），夾在其中似乎需要深吸一口氣的金惠秀，表現出媽媽面對著成天惹禍的孩子們有苦難言的表情。大君們各有所長也有各自的問題，媽媽金惠秀該怎麼應對呢？就像職業婦女們平時身處競爭激烈的職場，回家還得面對不懂事的孩子們，心中的苦只有媽媽們能懂啊〜



10月15日晚間即將首播的《雨傘》將描述這位為了一群惹禍精王子們而投入競爭激烈的王室教育戰爭的中殿娘娘，將展開一場波瀾萬丈的生存記。



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