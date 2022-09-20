10月15日首播《雨伞》新海报：中殿也是妈！金惠秀被身边惹祸精王子们整到哭笑不得！大妃贵人齐聚气势逼人

即将在10月15日首播的tvN最新古装爆笑电视剧《雨伞》，继上次公开了最新搞笑预告后，今日再度公开两款截然不同的主视觉海报。第一款是集结了中殿、大妃、贵人与宫女的合影，另一款则是金惠秀被儿子们围绕莫可奈何的样子。

金惠秀先是处於气势逼人的「中殿模式」，海报中她所饰演的中殿华玲站在最前方，看起来神情相当严肃，她的身后则是后宫的两大势力，一为检择后宫黄贵人（玉子妍饰），另一位为承恩后宫太少容（金佳恩饰），再加上站在最后方的大妃娘娘（金海淑饰），四位掌握了宫中势力的女强人，整体呈现超强的气势，四人整齐地站著，表情也恭敬严肃，像一场无声的私下较劲，有种窒息感袭来，让大家期待她们之间所产生的火花。



而另一张海报的金惠秀就从中殿转到「妈妈模式」，她身边围绕著城南大君（文相民饰）、桂城大君（柳善皓饰）以及务安大君（尹相炫饰），夹在其中似乎需要深吸一口气的金惠秀，表现出妈妈面对著成天惹祸的孩子们有苦难言的表情。大君们各有所长也有各自的问题，妈妈金惠秀该怎么应对呢？就像职业妇女们平时身处竞争激烈的职场，回家还得面对不懂事的孩子们，心中的苦只有妈妈们能懂啊〜



10月15日晚间即将首播的《雨伞》将描述这位为了一群惹祸精王子们而投入竞争激烈的王室教育战争的中殿娘娘，将展开一场波澜万丈的生存记。



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