金柱憲熱情工作！《黑話律師》甫完結，便陸續確定出演《浪漫醫生金師傅3》、《問問星星吧》等新劇

演完「市長」後，除了回歸「院長」的身分，這次還要挑戰「太空人」的角色！

金柱憲於上週迎來大結局的《黑話律師》中飾演「崔道河」，為九川市長。在劇中與男主角李鍾碩為對立關係，他隱藏自己的真實身分，借用了別人的名字生活，作為反派展開活躍的活動。

《黑話律師》才剛完結，金柱憲的下部作品已經確定了，就是以「朴民國院長」的身分，回歸《浪漫醫生金師傅3》，再次與韓石圭、安孝燮、李聖經等人合作。在第2季結尾，朴民國與金師傅等人最後「化敵為友」，並了解到身為醫生的使命，第3季的他將在劇情擔任什麼樣的角色，令人好奇。

除了《金師傅3》，金柱憲還確定加盟另一部新劇《問問星星吧》。該部作品由《雖然是精神病但沒關係》、《愛在大都會》朴信宇導演執導，《料理絕配Pasta》、《嫉妒的化身》徐淑香編劇執筆，並由李敏鎬、孔曉振擔任主演，是韓國首次以「國際太空站」為背景的電視劇，李敏鎬飾演以宇宙觀光客身份來到太空站、使命感爆棚的婦產科醫生「孔龍」；孔曉振則飾演美籍韓僑太空人「Eve Kim」；金柱憲飾演Eve Kim的同事「朴東雅」，雖然粗魯卻有單純的一面。

金柱憲於2007年以話劇演員出道，2016年開始也出演電視劇，至今為止年年都有新作品。光今年（含特別出演）的作品就有《少年法庭》、《單戀原聲帶》、《模範家族》、《黑話律師》、《非常律師禹英禑》等5部電視劇，真的是非常熱情工作了！

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