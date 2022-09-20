「IU是你偶像的偶像～」哪些藝人是IU粉絲？BTS柾國一出道就是IU向日葵，TXT秀彬＆杋圭興奮急分享演唱會心得！

粉絲：偶像們這下懂我們心情了吧？（看遠方）

IU的世界巡迴演唱會《The Golden Hour：在橙色太陽下》從17日開跑，為23年首位站上首爾奧林匹克競技場的女歌手，打破紀錄讓粉絲全部嗨翻了。睽違3年開唱，從搶票階段就迅速秒殺盛況空前，演唱會本身看點滿滿，可見IU號召力超驚人。除此之外，到場支持的還不乏散布演藝圈中的IU向日葵們！原來不管是我們還是藝人，大家看到偶像的反應都一模一樣～



BTS成員柾國從出道就不停宣示自己是IU的忠實粉絲，多次在節目上表達對前輩的喜愛，完全展露小粉絲的飯心！之前在頒獎典禮上BTS尋找空位時，只有IU旁邊有空位，柾國一度不敢坐下，還是哥哥們一直讓他坐才坐。看到偶像領獎時拍手拍的像海豹一樣，還一直在台下說話回應，要不要這麼可愛～



而這次他也被發現一連兩天都出現在IU演唱會，開心入場畫面真的是頭號粉絲呀！



另一個IU向日葵就是TXT的成員秀彬跟杋圭，超常在直播放IU的歌跟唱，之前杋圭在電台上被問到喜歡的電視劇時，馬上回答《德魯那酒店》跟《我的大叔》，剛好都是IU主演。一旁的人問他是IU的粉絲嗎？還用很可愛的語氣小聲地說：是。（影片12:00處）



秀彬在和另一成員然峻直播時，提到自己要去IU的演唱會，可愛的稱呼’IU老師'，然俊聽到都要笑翻，秀彬還繼續害羞說要和杋圭一起去～



去演唱會前興奮地向粉絲報備的他們，之後粉絲問到演唱會如何時，秀彬兔兔說自己感動的吞了好幾次淚水，又可愛又好笑！



BTS和TXT不愧是同門師兄弟，連飯偶像都齊心協力XD

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