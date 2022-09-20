金柱宪热情工作！《黑话律师》甫完结，便陆续确定出演《浪漫医生金师傅3》、《问问星星吧》等新剧

演完「市长」后，除了回归「院长」的身分，这次还要挑战「太空人」的角色！

金柱宪於上周迎来大结局的《黑话律师》中饰演「崔道河」，为九川市长。在剧中与男主角李钟硕为对立关系，他隐藏自己的真实身分，借用了别人的名字生活，作为反派展开活跃的活动。

《黑话律师》才刚完结，金柱宪的下部作品已经确定了，就是以「朴民国院长」的身分，回归《浪漫医生金师傅3》，再次与韩石圭、安孝燮、李圣经等人合作。在第2季结尾，朴民国与金师傅等人最后「化敌为友」，并了解到身为医生的使命，第3季的他将在剧情担任什么样的角色，令人好奇。

除了《金师傅3》，金柱宪还确定加盟另一部新剧《问问星星吧》。该部作品由《虽然是精神病但没关系》、《爱在大都会》朴信宇导演执导，《料理绝配Pasta》、《嫉妒的化身》徐淑香编剧执笔，并由李敏镐、孔晓振担任主演，是韩国首次以「国际太空站」为背景的电视剧，李敏镐饰演以宇宙观光客身份来到太空站、使命感爆棚的妇产科医生「孔龙」；孔晓振则饰演美籍韩侨太空人「Eve Kim」；金柱宪饰演Eve Kim的同事「朴东雅」，虽然粗鲁却有单纯的一面。

金柱宪於2007年以话剧演员出道，2016年开始也出演电视剧，至今为止年年都有新作品。光今年（含特别出演）的作品就有《少年法庭》、《单恋原声带》、《模范家族》、《黑话律师》、《非常律师禹英禑》等5部电视剧，真的是非常热情工作了！

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻