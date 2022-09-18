際遇全然不同！ Brave Girls《偶運會》6年前玟瑩跌倒錯失晉級機會，6年後團隊射箭狂射10分奪金牌

玟瑩曾說當時很努力跑，想讓Brave Girls有更多機會被看見TT 姐姐們真的是苦過來了。

去年因〈Rollin'〉一曲逆襲而爆紅的Brave Girls，上半年上遍韓國各大綜藝節目談述過往默默無名的苦日子，一些節目都少不了播放一個片段──玟瑩在《偶像運動會》上跌倒。

回顧2016年《偶運會》中秋特輯，玟瑩參加了60公尺短跑項目在預賽與TWICE志效、EXID正花等人同場較勁，中段一度領先第一，卻疑似因過度的爆發力腿軟導致跌倒，錯失晉級機會，主播群都為她備感惋惜。



隨著Brave Girls逆襲，玟瑩跌倒的片段跟著傳開來，網友都對她的拚勁相當讚許，因為她跌倒了還是站起來邁開步伐跑完全程。玟瑩在一些節目上說過，當時她想為Brave Girls爭取更多曝光機會，所以特別努力，豈知摔倒收場。



▼逆襲後，電視台剪輯玟瑩跌倒片段



今年的《偶運會》中秋特輯，Brave Girls的際遇可說是大不不同！Brave Girls首次參與團體射箭項目就突破重圍拿下金牌！最威風的就屬裕那和玟瑩了，玟瑩在四強賽上頻頻與強敵ITZY有娜戰成平手，最後射出了10分箭打敗有娜的6分箭，以4分之差帶領團隊晉級總決賽。



總決賽上Brave Girls則是壓倒性勝利，裕那開場連續兩支10分箭驚豔四座，玟瑩則是在最後連續射中黃心9分及10分，再次用10分箭為比賽完美收場。



▼射箭比賽部分片段







從射箭的比賽畫面及場邊畫面，亦可見Brave Girls人氣高漲很多，有著顯眼的應援團與大型應援布幕；幕後花絮中也可感受Brave Girls參賽上比較有餘裕，心情上輕鬆很多，裕那表示只想著不要墊底就好，但卻拿了金牌！（說自己沒讀書卻考第一名的概念！？）



▼幕後花絮



只能說Brave Girls姐姐們總算走在花路上啦！有網友覺得射箭比賽太精彩、讓人數度起雞皮疙瘩，也有網友和小編一樣聯想到6年前玟瑩跌倒，不過最重要的是……希望Brave Girls快回歸，《Queendom 2》對手們都回歸一輪了，公司Brave娛樂在？粉絲Fearless都在等啊！



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