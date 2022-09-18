BTS柾國的超強記詞能力從何而來？堪稱提詞機的程度，哥哥忘記第一個回頭問他

身兼BTS主唱、領舞、副RAPPER及團寵身分的忙內成員柾國，被發現一個超神奇能力－「隊內提詞機」。

近日論壇討論到柾國的記詞能力真的非同小可，舉凡防彈的歌曲到rap，就算不是自己的part也都能背起來，哥哥們若忘了還會回頭問他呢XD這超強的記詞能力從何而來？背後的原因讓網友開始熱烈討論。



柾國之前表示很會記詞的原因是因為參與和聲。從出道的專輯開始來看，防彈大部分的歌曲和聲多是由柾國所做。合音這項工作需要對歌曲有一定的掌握度，才能依據曲風疊加適合的音色，這大部分是由專家完成，像柾國這樣的主唱自己合音的狀況十分少見。超強的合音能力讓他在混音錄製時，常能即興唱出適合的美妙和音，也讓他對歌詞十分熟悉。光在混音錄製階段的合音都超好聽呀～



不只是和音工作，柾國連導唱、背景音也都一手攬下，防彈的歌曲處處充斥他的天使嗓音，除了有音樂天分，也代表柾國真的非常努力，聽說每次出新專輯時都在錄音室住下了，柾國真是太寶貴了～快去給寵你的哥哥們抱一抱！



網路上有許多舞台片段，都展現了柾國的合音能力有多出色，馬上就能和成員一起完美和音真的超神！連粉絲寫的歌詞也能寫成歌再即興放入和聲，這種能力也只有柾國你了吧。



柾國雖然很有天分，但也付出許多心力，真的讓人很感動呀！

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