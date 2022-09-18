际遇全然不同！ Brave Girls《偶运会》6年前玟莹跌倒错失晋级机会，6年后团队射箭狂射10分夺金牌

玟莹曾说当时很努力跑，想让Brave Girls有更多机会被看见TT 姐姐们真的是苦过来了。

去年因〈Rollin'〉一曲逆袭而爆红的Brave Girls，上半年上遍韩国各大综艺节目谈述过往默默无名的苦日子，一些节目都少不了播放一个片段――玟莹在《偶像运动会》上跌倒。

回顾2016年《偶运会》中秋特辑，玟莹参加了60公尺短跑项目在预赛与TWICE志效、EXID正花等人同场较劲，中段一度领先第一，却疑似因过度的爆发力腿软导致跌倒，错失晋级机会，主播群都为她备感惋惜。



随著Brave Girls逆袭，玟莹跌倒的片段跟著传开来，网友都对她的拚劲相当赞许，因为她跌倒了还是站起来迈开步伐跑完全程。玟莹在一些节目上说过，当时她想为Brave Girls争取更多曝光机会，所以特别努力，岂知摔倒收场。



▼逆袭后，电视台剪辑玟莹跌倒片段



今年的《偶运会》中秋特辑，Brave Girls的际遇可说是大不不同！Brave Girls首次参与团体射箭项目就突破重围拿下金牌！最威风的就属裕那和玟莹了，玟莹在四强赛上频频与强敌ITZY有娜战成平手，最后射出了10分箭打败有娜的6分箭，以4分之差带领团队晋级总决赛。



总决赛上Brave Girls则是压倒性胜利，裕那开场连续两支10分箭惊艳四座，玟莹则是在最后连续射中黄心9分及10分，再次用10分箭为比赛完美收场。



▼射箭比赛部分片段







从射箭的比赛画面及场边画面，亦可见Brave Girls人气高涨很多，有著显眼的应援团与大型应援布幕；幕后花絮中也可感受Brave Girls参赛上比较有余裕，心情上轻松很多，裕那表示只想著不要垫底就好，但却拿了金牌！（说自己没读书却考第一名的概念！？）



▼幕后花絮



只能说Brave Girls姐姐们总算走在花路上啦！有网友觉得射箭比赛太精彩、让人数度起鸡皮疙瘩，也有网友和小编一样联想到6年前玟莹跌倒，不过最重要的是……希望Brave Girls快回归，《Queendom 2》对手们都回归一轮了，公司Brave娱乐在？粉丝Fearless都在等啊！



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻