《BLIND》主題並非單純連還案！根本連環案外案！玉澤演角色身分成關鍵（含EP.2劇透）

這整個故事有點複雜啊！

tvN全新金土劇《BLIND》（BLIND局中人）已播出兩集，持續獲得觀眾好評，只不過可能遇上MBC《黑話律師》結局，第2集收視從3.4%掉到2.4%。

《BLIND》第1集意外的從多年前別的事件開啟序幕，即希望育幼院虐待孩童的內幕，而多年後其中一個孩子「允宰」，與當初虐童的警衛再次因「小丑殺人案」牽扯在一起。第2集延續了育幼院內幕及「小丑殺人案」的審判。當初育幼院逃跑的五個孩子，其中一個被警員殘忍的送了回去，不過躲在地下室的允宰及另個孩子還下落不明。

回到現代，「小丑殺人案」被告鄭萬春聲稱撞見了柳成俊刑警（玉澤演 飾）也在現場，但不被眾人認可，畢竟所有證據還是指向鄭萬春。然而，鄭萬春強烈反駁自己是做案者，讓陪審員趙恩綺（鄭恩地 飾）一度動搖。



鄭萬春在庭上警告眾人，疑似預告著會對影響判決的陪審員復仇。果不其然，鄭萬春被判無期徒刑準備移送監獄的途中，有人助力其逃跑。鄭萬春手握著法庭上撕下的陪審員戶籍資料，準備下手……



趙恩綺成了鄭萬春第一個下手的目標，不過鄭萬春只是挾持她，呼籲總統替他更改判決。鄭萬春最終被柳成俊制伏，但過程遭刺，昏迷期間夢見了小時候躲在地下室的驚恐遭遇。很明顯，柳成俊就是多年前的「允宰」。



而鄭萬春呢？受害者白智恩的父親白文剛打算動用私刑解決鄭萬春，鄭萬春在危及之際供出指使者──鄭允宰。



下集預告，趙恩綺逃過了一劫，同為陪審員的網紅「可可媽」廉惠珍就沒那麼幸運了。警方遺憾的斷定廉惠珍受害是模仿犯罪，模仿鄭萬春的「小丑」犯罪簽名特徵，柳成俊將辦案目標鎖定剩下8名陪審員。另一邊，柳成勳法官（河錫辰 飾）不曉得和誰對話：「我會宣布我的判決無效，但你要確定……」

▼今晚播出的第3集預告



《BLIND》目前為止看起來是「連環案外案」，首集為止看起來還像是某人為了找白文剛復仇而對其女下手，但鄭萬春的出手卻疑點重重，因為白文剛行徑太詭異！白文剛懷疑鄭萬春的當下沒有動手，反而在人被逮捕甚至判刑後，才想動用私刑逼他說出真相？

更奇怪的是，那位模仿鄭萬春犯罪的人是誰？鄭允宰？他若要向白文剛復仇，何必牽扯9名陪審員？一件小丑殺人案關聯到希望育幼院虐童事件，接下來還會扯出陪審員連續受害案，而且鄭萬春口中的「鄭允宰」究竟是不是柳成俊還不得而知，看來觀眾要燒腦好一陣子了。



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