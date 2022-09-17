【K社韓文小百科】1次婚禮，2次求婚！韓國MZ世代之間超流行的新結婚形式，專家：現代人對婚姻認知的改變

在韓國，這類獨特的結婚方式在MZ世代之間流行起來。

MZ時代（1980年初-2000年初出生的人）之間最近流行起了「二次求婚」，花樣雖多，核心流程則是入住高檔酒店，交換結婚戒指，並拍下認證照，上傳到各自的社交網站上。 而在高級餐廳裡，精心準備的、詢問結婚意願的「第一次求婚」越來越沒有了存在感，似乎只存在在影視劇中。



越來越多的年輕人鍾愛「二次求婚」，不少有過相關經歷的新人們紛紛通過SNS傳授經驗，究其原因除了可以共同創造美好的回憶之外，還有：

△根據個人喜好重新挑選結婚戒指

△第一次求婚的答謝禮（被求婚者送給求婚者）

△疫情延誤婚禮等理由

非常符合MZ世代既追求趣味性，還注重「實用性」和「兩性平等」的性格。

新生事物的產生往往帶著批評聲，這類全新的結婚方式也遭到了詬病，被吐槽的最大原因就是「浪費錢」，畢竟籌備一次婚禮所需費用不在少數，二次求婚所需的一系列開銷往往不低於第一次求婚。相關業界人士透露，某豪華酒店提供「套房求婚套餐」，包括用鮮花裝點的紅毯、香檳、婚禮管家等全套求婚服務，一晚的價格最低為230萬（韓幣，下同），雖然價格不菲，但預約已經接到了10月的第三周。



韓國網民們也對「二次求婚」展開了熱烈的討論，有網友留言：「愛馬仕、LV、香奈兒，隨便一個包包+星級豪華酒店一晚住宿至少要1000萬」、「因為愛情而結婚，這句話似乎已經變成了很久以前的話語，蠻傷感的」、「窮人都不配結婚等」、「花自己的錢，外人為什麼要管那麼多」等。



對於此種現象的產生，社會學家們則有完全不同的看法，專家們稱這是現代人對婚姻認知的改變，從「家族間的結合」轉變為了「當事人之間的事情」，也因此僅邀請近親和少數好友出席的小型婚禮應運而生，備受當代年輕人的喜歡。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞