韓劇男主被爆用藥有反轉！李尚寶澄清自己並非吸毒，而是「因家人離世，在服用憂鬱症藥物 」

上週末被爆料用藥且在街上奔跑的演員確實是李尚寶，但他出面澄清「真的沒有吸毒」，也拿出了醫院的檢驗報告自清。

近期，韓國媒體大肆報導40代知名男演員被爆吸毒案，警方接獲「疑似有吸毒男性在大街上奔跑」的舉報後出動逮人，隨後更公開了事件的主角是出演過韓劇《RUGAL》、《私生活》以及主演過日日劇《基督山小姐》的李尚寶。



但在幾天過後，事情出現了反轉的局面，李尚寶接受媒體採訪，指出在醫院檢測時，毒品反應是呈現陰性，指控警方誤判。當天被逮時接受的毒品快速檢測試劑雖然出現「陽性反應」，但後來前往醫院再做了一次檢測，結果是陰性。



因為上述狀況被冠上了吸毒演員的標籤，讓他有苦難言，他的確有用藥，但服用的是抗憂鬱的藥物，當天秋夕因早先家人相繼離世（父母姐），讓人格外感傷，在吃完藥物後又喝了啤酒，才會導致自己精神狀況不濟，他也明白以後不能再這樣子了。



被警方逮捕時，他有強調自己並沒有吸毒，更從來沒有碰過毒品，他會反省自己的行為，但絕對不是吸毒演員，希望大眾可以諒解。（目前雙方各執一詞，警方主張檢測結果為陽性有使用毒品反應，並送往國科所進一步調查）



▼YTN 報導片段：



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