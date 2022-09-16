[花絮片]《黑話律師》李鍾碩被導演糾正手勢錯誤！妙答「夫妻相處之道」〜面對老人家讓潤娥緊張到NG

《黑話律師》即將在今明兩日播出最終大結局，李鍾碩能否在市長選戰中與崔道河一較高下？潤娥是否會隱瞞病情而以老公選戰為重？先來看看李鍾碩與潤娥這對劇中的絕美夫妻在花絮裡的逗趣表現。

《黑話律師》中李鍾碩與潤娥受邀來到老人家姜會長的生日宴會，而兩人一身純白，如同要拍婚紗照的打扮，也淨化了大家的眼球。有一場戲潤娥正在飯店房內整裝準備參與宴會，而老公李鍾碩則是擔心她太美而成為全場焦點。兩人的對話看似完美完成拍攝，不過導演卻突然喊出「你的手別那樣放」〜



原來李鍾碩跟潤娥說話時，雙手手掌合起交叉的樣子，比較像是跟長輩說話時的謙虛手勢。導演覺得夫妻間應該不適合這樣子表現，於是提出建議。沒想到李鍾碩開玩笑回答「在老婆的面前就應該保持謙遜的樣子」，逗得潤娥哈哈大笑，接著李鍾碩也協助現場工作人員拍攝而幫忙搬動飯店床鋪，潤娥也在現場放鬆地與大家聊天，拍攝氣氛相當融洽。



到了宴會會場，潤娥與老人家的對話又吃了NG，就算是NG也超美的潤娥，除了感到不好意思趕緊遮住了自己的臉以外，還表示因為眼前面對年長的前輩，覺得緊張所以連台詞都講不好，不過後來馬上就進入狀況了。



李鍾碩與潤娥兩人在第14集當中都各自展現了出色的演技，包含昌浩在劇中自導自演的中槍戲碼，以及潤娥在聽聞老公死訊時的流淚怒吼，兩人在醫院病床前的對話也令人感動。期待本週《黑話律師》能夠帶來完美的大結局，能否如同昌浩的預言「這次選舉，就是崔道河的墳墓」，正義得以伸張。



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