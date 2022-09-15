[分集劇情]高甜警告!《依法相愛吧》不用曖昧好直白「想親你」〜李世榮李昇基一吻重啟羅曼史！（EP4）

[有雷]《依法相愛吧》快速進展的愛情線讓觀眾們看到嘴角上揚〜李昇基與李世榮終於不再隱藏愛意直接親下去！從Law Café的夜間入侵與失竊事件竟查出受虐兒真相，也讓李昇基與李世榮重新思考各自的家人在生命中的位置。「我想和你成為其他關係」李世榮拒絕李昇基稱彼此是兄妹家人，直接表白還獻吻了！

以下為防雷線



《依法相愛吧》金宥利（李世榮飾）目睹店內一團亂還血跡斑斑，差點引發恐慌症發作，金正浩（李昇基飾）及時趕到，並要求宥利必須與他同住！宥利與正浩仍與警方不斷討論是否為尋仇者所為，而都韓建設的確派人來搗亂，也發現金宥利的父親死於旗下工廠的事故。只是宥利對於在現場隱隱約約看到的一位長髮小女孩，始終相當掛心。



金宥利眼中過度熱心的前男友房東，讓她不停逼問正浩的真正意圖，正浩始終說不出喜歡，而只表達「不願意丟下妳一個人」的關心，所以晚上也要求到宥利家睡地板。宥利也表達自己對於正浩總是在危急時刻對她如此溫柔而心煩意亂，正浩還趁機更近距離看著她讓她急得閃躲，不過正浩卻露出滿意的微笑。



宥利接到了一位母親的投訴，說有鄰居男子跟蹤又偷拍她。一問之下男子說出那位母親似乎有怪異之處，她應該有兩個女兒，平時卻總是只看到一個，宥利透過監視器也發現有個小女孩夜間常常從二樓爬入咖啡廳內，於是與警方共同來到這位母親住所，發現小女孩平時似乎被狗鍊拴住限制行動，不過卻已失蹤多日。母親情急之下更拿刀劃傷了金正浩。



金正浩動用過往檢察廳的人脈暗中調查，而父親也趁機與他見面，父子之間的情感似乎仍存在著裂縫。而失蹤女孩的妹妹前來找宥利求助，透露姐姐的行蹤卻擔心她回來將繼續受虐。最後終於順利協助這對姊妹找到之前對她們非常疼愛的寄養家庭，讓她們終止受虐，再度享受被愛的幸福。



家人不是你人生的全部，如果發現需要分開生活會更愉快，那也不失為一種選擇。宥利奔向了正浩，還直球表白「我想親你」，此時正浩還拿出那套兄妹理論，不等他說完宥利早已獻上一吻（甚至是兩次），看起來正浩也將開始放棄自己原有的矜持，雖然自己身世與都韓建設有關，保護宥利的心是不會變的！



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞