【K社韓文小百科】《毒梟聖徒》反派臥底均有現實原型！「姜仁久」真人經歷過於傳奇，導演：「照事實拍會變成《無間道》」

《毒梟聖徒》講述韓國平民無辜被捲入毒品交易，走投無路下進入組織當臥底、與警方合作抓捕毒梟的故事。 劇中各組勢力明爭暗鬥、驚險十足，其實現實比戲劇更像戲劇！

蝸居蘇里南的國際毒梟

劇中黃晸珉飾演反派「全耀煥」，現實原型是2000年代初讓警方頭疼不已的大毒梟「趙奉行（조봉행）」。趙奉行在1980年代還只是個船舶冷凍機師，在蘇里南居住8年摸清了當地形勢。 1994年趙奉行在韓國詐騙10億韓元，就此逃到韓國警方無法觸及的蘇里南，一開始做走私和偷渡的行當，後來將目標轉向獲利更高的毒品。



趙奉行跟蘇里南當地諸多高層打通關係，據說跟前總統Dési Bouterse都有交情，因此能提前拿到進入蘇里南的亞洲旅客名單，謊稱做寶石生意、實則利用他們把毒品帶進歐洲，導致很多人無辜遭逮捕。 高洙和全道嬿主演的《帶我回家》就是講述其中一名受害者的故事。



隨著毒品生意大，趙奉行在2005年受到國際刑警通緝，但蘇里南沒有韓國大使館、當地軍警也早就被趙奉行收買，令韓國警察一籌莫展。

天降神兵「K先生」

轉機是民間人士「K先生」的出現，也就是劇中「姜仁久」。 K在蘇里南的生意因趙奉行而失敗，接獲韓國國情院的協助邀請後，明知會有生命危險仍同意合作。 此後3年間K潛入趙奉行的組織、和他住在同一屋簷下，還遭遇了被趙奉行手下識破身份的巨大危機。



K先生憑著過人的機智和勇敢多次協助警方佈下圈套，包括被蒙上頭套帶到毒品倉庫之後，根據路上的商店燈光和車輛移動方向成功定位倉庫所在地。 但礙於毒販武裝森嚴，抓捕行動最終沒能實施。 K繼續假扮美國毒販的中間人，先後引誘趙在關島、巴西貝倫等地進行交易，最終成功讓趙離開蘇里南、於2009年在巴西機場將其抓捕。



原型人物與劇中不同之處

與《毒梟聖徒》的全耀煥不同，現實中的趙奉行沒有當牧師、也沒有過著豪華奢侈的生活，而是低調地住在只有1層的單獨住宅，連周圍鄰居都不知他的身份。趙奉行於2011年被判處10年有期徒刑、1億罰金，一度有傳說他出獄後攜款返回蘇里南，但其實他在服刑期間因病情惡化獲準保外就醫，已於2016年死於高血壓和心臟衰竭。



現實中的K則比姜仁久更富傳奇色彩。 《毒梟聖徒》導演尹鐘彬和K見過三次面，對他的印象是很像軍人：「仿彿一個人能打一百個，堅毅得連子彈都能穿透。」 尹鐘彬讀K的供詞記錄時一直不明白他是如何跟毒梟一起生活3年之久，雖說國情院有給他薪水，但何必賭上性命做這樣危險的事？ 「但見到K的瞬間就理解了。 他不是普通人，擁有強大的靈魂和生存能力。 如果全然按照事實來拍，可能會變成過於粗礪的軍人劇。」 所以在河正宇表演時故意加入人性化的細節。 飾演國情院探員「崔昌浩」的朴海秀也說K有一張軍人的面孔、皮膚黝黑：「如果是這個人，完全能（在毒販身邊）生存下來。」



K出獄返回蘇里南後，為引起趙的注意而故意剃成光頭、三天兩頭跑去中國城跟黑道們打架，甚至發生槍戰。 尹導演表示K的經歷過於戲劇化、反而讓人感覺不真實，因此在寫劇本時故意做了刪減：「大家應該在電影裡看過不少這樣的內容，如果按照實際拍就好像在模仿《無間道》一樣。 為了讓真實事件看起來更真實，反而花費不少心思。」



劇中的姜仁久幼年失去父母，K也一樣，不過弟弟妹妹比姜仁久更多一個; 在葬禮上「流不出眼淚」的台詞也是K親自寫下的。 姜仁久真劇集開頭和結尾的兩段話也來自真實的K。 K在蘇里南做生意賠個精光、3年沒見過家人，仿彿失去了人生的一切，剩下的唯有經歷，但說出來卻沒有人相信，甚至被人當瘋子看待。 導演被「剩下的只有經歷」這句話深深打動，所以最後拍進正片裡。



現實裡的K也和劇中一樣給美軍部隊供貨、副業經營KTV、去蘇里南做斑鰩生意，結婚時也跟姜仁久一樣是突然打電話求婚。 據悉K的妻子也有來片場探班，真是傳奇的一家啊！



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