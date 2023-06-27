「百想」後女神大戰再開打【2023青龍電視劇大賞】完整入圍名單：視后PK《黑暗榮耀》宋慧喬VS《安娜》秀智

【2023第2屆青龍電視劇大賞】即將在七月中舉行，來看看你心儀的作品和演員有沒有入圍吧～！

2023「青龍系列大獎」率先公開了【青龍電視劇大賞】的入圍名單，關注度最高的就是「最佳女演員獎」的視后得主，《黑暗榮耀》宋慧喬和《安娜》秀智都分別在這兩部作品中，有了突破性的演出和表現，廣受好評，所以大眾也相當好奇，這一屆的評審委員究竟會把獎頒給誰呢？



而【2023青龍系列大獎】將會在7月19日晚間20:30舉行頒獎典禮，由KBS 2TV轉播。

▼目前公開的「電視劇類」完整入圍名單有…

「最優秀作品獎」

《黑暗榮耀》

《身價》

《毒梟聖徒》

《弱美男英雄Class 1》

《地下菁英》



「最佳女主角獎」

《黑暗榮耀》宋慧喬

《安娜》秀智

《天外謎蹤》全汝彬

《爭鋒相辯》鄭麗媛

《離別的食譜》金瑞亨

「最佳男主角獎」

《身價》陳善圭

《毒梟聖徒》河正宇

《真劍勝負》都敬秀

《地下菁英》崔岷植

《舊案尋兇》李星民

「最佳女配角獎」

《黑暗榮耀》林智妍

《誘餌》李伊利雅

《安娜》鄭恩彩

《地下菁英》金姝怜

《舊案尋兇》景收真

「最佳男配角獎」

《黑暗榮耀》朴成勳

《身價》張栗

《毒梟聖徒》趙祐鎮

《安娜》金準韓

《地下菁英》李東輝

「最佳新人男演員獎」

《弱美男英雄Class 1》朴志訓

《Island》車銀優

《青春應援Cheer Up》裴仁爀

《放學後戰爭活動》文相敏

《放學後戰爭活動》金基海（金起楷）

「最佳新人女演員獎」

《第三人稱復仇》辛叡恩

《黑暗榮耀》車珠英

《放學後戰爭活動》權恩彬

《青春應援Cheer Up》韓智賢

《觸G核心》安喜延（Hani）

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