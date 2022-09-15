10月15日首播《雨傘》竟是古裝爆笑劇！「朝鮮步伐最快的中殿娘娘」金惠秀霸氣外表下卻有著為兒子奔走的閃電步伐！

10月15日即將播出的tvN史劇《雨傘》再公開新主視覺海報，與之前金惠秀為小太子撐傘母愛感覺大不同，海報分上下兩部分，上半部仍是嚴肅端莊的中殿金惠秀，下半部則是快速到模糊！這是什麼意思呢？

tvN最新週末電視劇《雨傘》公開新版海報與預告影片，保證是大家從沒見過的中殿娘娘。海報上半部讓大家感覺到中殿娘娘金惠秀壓倒性的氣勢，展現國母威嚴。海報下半部卻是快速奔跑的樣子，塵土飛揚以及中殿的裙襬隨風飄起，預告著中殿的宮中生活並不平靜，時時刻刻與時間賽跑。而這樣的海報也令人想起悠游在湖中的天鵝，湖面上天鵝看起來優雅，但水面下他們的腳掌可是在快速的划水中。但她到底為何飛奔？



影片中也可看見金惠秀在宮內外撩起裙襬不停狂奔，拉著王子跑起來，跑到鞋子掉了一支也沒停下，再隨著金惠秀連眉毛都有戲的靈活眼神，這裡看那裡看，似乎提前察覺到有什麼異樣，金惠秀嚴肅凶狠的表情令人緊張，但與她的外表很不搭的行動卻又讓人感到非常有趣。



中殿娘娘華玲總是提早預知即將發生的事件，而連跑帶跳以最快速的步伐抵達現場，當她以最快速度收拾好殘局後，一進入宮中瞬間切換身分，調整呼吸，若無其事地表現成母儀天下又端莊守禮的中殿娘娘。令觀眾們對於她刺激的宮中生活感到相當好奇，每天都有什麼樣的緊急事件在等著她呢？



《雨傘》將描述為了一群惹事精王子們，中殿娘娘即將拋棄自己原有的氣質與尊嚴，為了孩子們而投入宮中的教育戰爭。《雨傘》10月15日即將首播。



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