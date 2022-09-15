10月15日首播《雨伞》竟是古装爆笑剧！「朝鲜步伐最快的中殿娘娘」金惠秀霸气外表下却有著为儿子奔走的闪电步伐！

10月15日即将播出的tvN史剧《雨伞》再公开新主视觉海报，与之前金惠秀为小太子撑伞母爱感觉大不同，海报分上下两部分，上半部仍是严肃端庄的中殿金惠秀，下半部则是快速到模糊！这是什么意思呢？

tvN最新周末电视剧《雨伞》公开新版海报与预告影片，保证是大家从没见过的中殿娘娘。海报上半部让大家感觉到中殿娘娘金惠秀压倒性的气势，展现国母威严。海报下半部却是快速奔跑的样子，尘土飞扬以及中殿的裙摆随风飘起，预告著中殿的宫中生活并不平静，时时刻刻与时间赛跑。而这样的海报也令人想起悠游在湖中的天鹅，湖面上天鹅看起来优雅，但水面下他们的脚掌可是在快速的划水中。但她到底为何飞奔？



影片中也可看见金惠秀在宫内外撩起裙摆不停狂奔，拉著王子跑起来，跑到鞋子掉了一支也没停下，再随著金惠秀连眉毛都有戏的灵活眼神，这里看那里看，似乎提前察觉到有什么异样，金惠秀严肃凶狠的表情令人紧张，但与她的外表很不搭的行动却又让人感到非常有趣。



中殿娘娘华玲总是提早预知即将发生的事件，而连跑带跳以最快速的步伐抵达现场，当她以最快速度收拾好残局后，一进入宫中瞬间切换身分，调整呼吸，若无其事地表现成母仪天下又端庄守礼的中殿娘娘。令观众们对於她刺激的宫中生活感到相当好奇，每天都有什么样的紧急事件在等著她呢？



《雨伞》将描述为了一群惹事精王子们，中殿娘娘即将抛弃自己原有的气质与尊严，为了孩子们而投入宫中的教育战争。《雨伞》10月15日即将首播。



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