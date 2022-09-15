女團cover王者ASTRO文彬又來啦～直播翻跳《HYPE BOY》推特狂轉發

ASTRO文彬根本是女團成員吧XD 溫馨提醒看的時候先不要喝水

在ASTRO擔任主唱和領舞的文彬日前開練習室舞蹈直播，跳了大熱女團New Jeans的《HYPE BOY》，之前就說想跳這首的他現在完成了願望，可是讓推特大家笑到不行，從瞬間移動到卡站位都超完美，連表情也都超享受。

雖然是跳女舞，文彬跳起來還是不失力道，用自己的方式詮釋出不同感覺，不少網友評論說看到他在練習室跳舞很過癮，讓人認真想文彬不是加入女團了吧？



事實上文彬已經是大眾認證的女團專家，一年前挑戰cover了ITZY的《WANNABE》時，瞬間引起大批網民轟動，影片中文彬除了完美消化舞蹈外，更是不失強而有力的動作，超有個人特色，當然健壯的身材也是極度違和XD只穿著簡單的t恤，影片竟然就破百萬觀看，成為第一個cover女團破百萬的男愛豆，現在已經累積到四百萬觀看數了。



上《認識的哥哥》時，一連跳了宣美的《24小時》及Brave Girls《Rollin’》等歌曲，渾身肌肉扭動的模樣讓主持人看傻眼，好像在看金鍾國跳女舞，連金希澈也說這是女團舞嗎？！而且動作大到為他的褲子感到很緊張呀！不過文彬樂在其中的樣子也真是絕了XD



你的男偶像也是女團專家嗎？分享一下讓大家知道吧～

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