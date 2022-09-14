南宮珉《千元律師》新宣傳片曝「千智勳」油腔滑調人設～根本《金科長》金成龍2.0！

大愛金科長～！這位「千律師」搞笑程度感覺不輸耶！

演技與票房保證的演員南宮珉，主演的新劇《千元律師》即將在本月23日與觀眾見面，最新一支宣傳片展現了角色「千智勳」的油腔滑調的性格。

「現今世界，一張一千元的鈔票有什麼用？這裡，有一千元就能委託的律師。」宣傳片「編成ID」像是千智勳的律師事務所廣告似的，他還強調自己很會辯護、真心誠意成為委託人的靠山，呼籲別因一千元而有疑心，自己可是「超高CP值辯護人」。



千智勳穿格紋西裝配戴墨鏡浮誇登場，講話油腔滑調、富有自信的樣貌，完全是《金科長》金成龍翻版！翻閱南宮珉生涯所演的角色，大概只有金成龍與這位全新的千智勳，都有同樣的油膩氣息吧！



▼《千元律師》宣傳片



先前《千元律師》公開預告以及千智勳部分劇照時，也有一些網友拿來和《金科長》金成龍對比，認為兩個角色在活潑生動的表情與姿態上有那麼點相似，表示：「有南宮珉人生角色金科長的感覺。」「真的有金科長的感覺！」「全新的瘋子啊！」「感覺很適合南宮珉。」



《千元律師》為SBS金土劇，本月23日星期五10點首播。喜歡南宮珉或是《金科長》的朋友們別錯過啦！



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