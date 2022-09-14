南宫珉《千元律师》新宣传片曝「千智勋」油腔滑调人设～根本《金科长》金成龙2.0！

大爱金科长～！这位「千律师」搞笑程度感觉不输耶！

演技与票房保证的演员南宫珉，主演的新剧《千元律师》即将在本月23日与观众见面，最新一支宣传片展现了角色「千智勋」的油腔滑调的性格。

「现今世界，一张一千元的钞票有什么用？这里，有一千元就能委托的律师。」宣传片「编成ID」像是千智勋的律师事务所广告似的，他还强调自己很会辩护、真心诚意成为委托人的靠山，呼吁别因一千元而有疑心，自己可是「超高CP值辩护人」。



千智勋穿格纹西装配戴墨镜浮夸登场，讲话油腔滑调、富有自信的样貌，完全是《金科长》金成龙翻版！翻阅南宫珉生涯所演的角色，大概只有金成龙与这位全新的千智勋，都有同样的油腻气息吧！



▼《千元律师》宣传片



先前《千元律师》公开预告以及千智勋部分剧照时，也有一些网友拿来和《金科长》金成龙对比，认为两个角色在活泼生动的表情与姿态上有那么点相似，表示：「有南宫珉人生角色金科长的感觉。」「真的有金科长的感觉！」「全新的疯子啊！」「感觉很适合南宫珉。」



《千元律师》为SBS金土剧，本月23日星期五10点首播。喜欢南宫珉或是《金科长》的朋友们别错过啦！



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