《換乘戀愛2》崔怡賢「下車」的理由？李PD回應：「並沒有違反規定、也不是因爲沒給鮮花澆水」

《換乘戀愛2》講述因多樣原因而分手的情侶們聚在一起，找回逝去的愛、或者尋找新愛情的戀愛綜藝。

13日，李真姝PD採訪時表示：「繼第一季之後推出第二季，負擔非常大。應該邀請哪些出演者，在我們內部進行了激烈的討論，決定邀請出演者是最難的。」而第二季最大的話題之一就是出演者中途退出，「女一」崔怡賢因為違反規定而退出，她的前男友「男三」宣珉起也決定主動退出。



李PD提到：「沒有違反那些的規則，並不是因爲沒給鮮花澆水而離開的。有很多人對退出的理由進行推測，我覺得還是打開這種可能性比較好。我認為這是保護出演者的方法，今後也沒有計畫提及退出的理由。」



她還補充說：「因為是意料之外的事情，從製作組的立場來看很難解決，也不能重新拍攝。這兩位對某些人也有影響，所以不能完全當作沒事，我想應該坦率地公開，才能包含他們的感情。」講述不剪輯中途退出的情侶，並直接播出的理由。



對於從播出初期開始在各論壇、SNS 等，宿舍衛生引發各種討論，她表示：「我覺得是製作組的錯，應該考慮到可能會引發這樣的爭議。其實他們並不總是這樣，可能是因爲一兩天左右的印象太強烈了，下次拍攝的時候我會很注意的，如果觀眾們感到不舒服的話，真的很抱歉。」



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