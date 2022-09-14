EXO伯賢新影片的氛圍輕鬆超治癒～介紹私藏歌單超適合下班路上聽

伯賢別裝了你其實是天使吧～～

正在服兵役的EXO成員伯賢可是讓粉絲每天都在倒數退伍的日子呀！去年生日入伍的他，雖然現在是軍白期，本以為要許久看不到，沒想到暖心的他已在個人Youtube頻道預錄了每月上傳的影片，作為暫時無法和大家見面的替代方式，希望粉絲在每個月能獲得一些慰藉，真的是超用心的愛豆！

最新一支影片中，伯賢考量到中秋節日到來，大家在返鄉路上可能會面臨塞車的境況。為了讓大家路上能開心點不要煩悶，而邊開車邊分享了自己的開車playlist，跟著音樂憶起唱歌，輕鬆平靜的氛圍讓網路上不少人留言說真的被暖到了，表示是最近忙碌日子裡的唯一救贖，也有人說伯賢很細心，連日子都看好了，才能剛好在節日為大家送上祝福。20分鐘裡好像也跟伯賢一起carpool karaoke，愛麗們有乖乖加進歌單了嗎～？

秋日天涼，剛好這支影片很適合回家窩在床上蓋著毯子邊看呢～



伯賢不只照顧粉絲，骨子裡也是個善良到不行的男人。之前服兵役時被人目擊到在漢江出現，以為他在散步而遭批評。結果有網友在韓國論壇表示，他其實是去孤兒院做志工，並上傳伯賢親筆簽名作證，才讓大家恍然大悟。而他經常秘密去孤兒院做志工的事，還是被輾轉得知由旁人透露的。

最後還祝大家中秋雖然開心但也別吃太多東西而生病了！看完影片大家有沒有被暖到，而更期待見到伯賢的日子呢？

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