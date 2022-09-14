《换乘恋爱2》崔怡贤「下车」的理由？李PD回应：「并没有违反规定、也不是因爲没给鲜花浇水」

《换乘恋爱2》讲述因多样原因而分手的情侣们聚在一起，找回逝去的爱、或者寻找新爱情的恋爱综艺。

13日，李真姝PD采访时表示：「继第一季之后推出第二季，负担非常大。应该邀请哪些出演者，在我们内部进行了激烈的讨论，决定邀请出演者是最难的。」而第二季最大的话题之一就是出演者中途退出，「女一」崔怡贤因为违反规定而退出，她的前男友「男三」宣珉起也决定主动退出。



李PD提到：「没有违反那些的规则，并不是因爲没给鲜花浇水而离开的。有很多人对退出的理由进行推测，我觉得还是打开这种可能性比较好。我认为这是保护出演者的方法，今后也没有计画提及退出的理由。」



她还补充说：「因为是意料之外的事情，从制作组的立场来看很难解决，也不能重新拍摄。这两位对某些人也有影响，所以不能完全当作没事，我想应该坦率地公开，才能包含他们的感情。」讲述不剪辑中途退出的情侣，并直接播出的理由。



对於从播出初期开始在各论坛、SNS 等，宿舍卫生引发各种讨论，她表示：「我觉得是制作组的错，应该考虑到可能会引发这样的争议。其实他们并不总是这样，可能是因爲一两天左右的印象太强烈了，下次拍摄的时候我会很注意的，如果观众们感到不舒服的话，真的很抱歉。」



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