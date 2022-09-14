這陣容讓人太期待！金秀賢和朴恩斌傳將合作《愛的迫降》編劇新作《眼淚女王》，兩人還曾合作過電影！

曾執筆《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》和《愛的迫降》等大熱劇的朴智恩編劇，目前正在準備新作品《眼淚女王》（눈물의 여왕）。

4月時，IU （李知恩）曾收到《眼淚女王》女主角出演提案，不過她後來鄭重拒絕，則有望接演《我的大叔》金元錫導演＆《山茶花開時》林尚春編劇新作《人生》。之後，又有媒體報導金秀賢將出演《眼淚女王》男主角，經紀公司回應：「僅收到《眼淚女王》行程相關諮詢，未曾收到劇本與企劃。」



不過...8月的時，韓網流出一份待定名單，金秀賢和朴恩斌分別以「都敏俊」和「禹英禑」做為代號出現；而另外一份名單上，多部韓劇的選角都和實際相符，朴智恩編劇的下面出現金秀賢和朴恩斌的名字。



而金秀賢＆朴恩斌曾一起拍攝過廣告，2013年時還合作過電影《偉大的隱藏者》，金秀賢飾演北韓間諜「元流煥／房東九」，朴恩斌則飾演月亮村村民、元流煥暗戀對象「尹俞丹」，雖然兩人的對手戲並不算多。（所以有不少人也都希望他們可以再次合作～）



朴恩斌在《非常律師禹英禑》中飾演「禹英禑」一角，憑藉著精湛的演技，讓她迎來事業巔峰，下一部作品也備受關注；金秀賢上一部作品是去年拍攝的《某一天》，也期待快點看到他的新劇啊！



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