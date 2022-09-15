你是《雲畫的月光》的資深粉&忠實觀眾嗎？《青春MT》金裕貞出題、郭東延秒答、蔡秀彬全程呆萌XD

糟糕…我雖然重看過《雲畫的月光》兩次，但我反應跟蔡秀彬差不多，題目也太難了吧！！大家答對了幾題呢？ PS：郭東延記憶力超驚人

由三部熱門韓劇《雲畫的月光》、《梨泰院Class》和《魔幻之音》的15位演員們共同出演的全新綜藝《青春MT》已開播，陣容相當華麗也引發熱烈的話題討論，演員們嶄露出私下的一面和彼此互動，也讓觀眾們看了非常開心。

其中，《雲畫的月光》在金裕貞隊長和郭東延、蔡秀彬相見歡時，難度超高的題目也引發網友們討論，每一題都快速回答的郭東延，也跟蔡秀彬形成強烈的對比。



先來考考你有沒有辦法，答對以下這些題目吧！（欲看答案可拉到文章最下面）

Q1：叫邸下（朴寶劍）的方法，但我們不能叫的那個名字是？

Q2：邸下身邊有一直幫助他的人？

Q3：洪羅溫（金裕貞）、邸下和炳淵（郭東延）三人經常聚集（有棵大樹的地方）？

Q4：劇中有搭配上許多美妙的旋律，主題曲中（的那位歌手是）？

Q5：羅溫陷入了三角關係時，邸下生氣後說的話是？

Q6：炳淵非常安靜的獨自許願（的日子）？

Q7：我們在資泫堂吃清燉雞的時候，羅溫不小心說錯話，問是否知道大家私下給邸下（住所）的外號？

▼根本就是郭東延太強！金裕貞有時候都還沒說到關鍵字，他就猜對了，蔡秀彬反應真的好可愛～。XD



▼正確答案如下，你猜對了幾題呢？

Q1：叫邸下的方法，但我們不能叫的那個名字是？（李韺）

Q2：邸下身邊有一直幫助他的人？（內官）

Q3：洪羅溫、邸下和炳淵三人經常聚集的地方？（資泫堂）

Q4：劇中有搭配上許多美妙的旋律，主題曲中的那位歌手是？（Gummy）

Q5：羅溫陷入了三角關係時，邸下生氣後說的話是？（我不准，他是我的人）

Q6：炳淵非常安靜的獨自許願的日子？（風燈節）

Q7：我們在資泫堂吃清燉雞的時候，羅溫不小心說錯話，邸下住所的外號？（屎宮殿）

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