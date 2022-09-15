女团cover王者ASTRO文彬又来啦～直播翻跳《HYPE BOY》推特狂转发

ASTRO文彬根本是女团成员吧XD 温馨提醒看的时候先不要喝水

在ASTRO担任主唱和领舞的文彬日前开练习室舞蹈直播，跳了大热女团New Jeans的《HYPE BOY》，之前就说想跳这首的他现在完成了愿望，可是让推特大家笑到不行，从瞬间移动到卡站位都超完美，连表情也都超享受。

虽然是跳女舞，文彬跳起来还是不失力道，用自己的方式诠释出不同感觉，不少网友评论说看到他在练习室跳舞很过瘾，让人认真想文彬不是加入女团了吧？



事实上文彬已经是大众认证的女团专家，一年前挑战cover了ITZY的《WANNABE》时，瞬间引起大批网民轰动，影片中文彬除了完美消化舞蹈外，更是不失强而有力的动作，超有个人特色，当然健壮的身材也是极度违和XD只穿著简单的t恤，影片竟然就破百万观看，成为第一个cover女团破百万的男爱豆，现在已经累积到四百万观看数了。



上《认识的哥哥》时，一连跳了宣美的《24小时》及Brave Girls《Rollin’》等歌曲，浑身肌肉扭动的模样让主持人看傻眼，好像在看金钟国跳女舞，连金希澈也说这是女团舞吗？！而且动作大到为他的裤子感到很紧张呀！不过文彬乐在其中的样子也真是绝了XD



你的男偶像也是女团专家吗？分享一下让大家知道吧～

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