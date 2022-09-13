10月首播《雨伞》公开大妃与王的剧照〜金海淑＋崔元英＋玉子妍＋金佳恩史剧造型登场

金惠秀睽违20年再度演出的历史剧《雨伞》，日前曾公开Teaser以及充满母爱的主视觉海报，今日再度公开除了金惠秀所饰演的中殿娘娘外，饰演大妃的金海淑以及饰演王的崔元英等主要演员的剧中造型。
tvN新电视剧《雨伞》将描述为了子女们抛弃自我的母亲，为了这些惹祸精王子们，她将热烈地投入王室教育战争中，展开一场奋斗记。饰演这位母亲中殿娘娘华玲的就是演员金惠秀，在先前公开的剧照与预告中已令人期待她的演出。而让中殿备受考验，在宫中与她对立的人物又是哪些呢？中殿的夫君与大妃是站在她这边的吗？
照片中看起来正在悠闲散步的大妃金海淑，以及君王李浩崔元英，散发出和谐的母子气息，有种温馨的感觉，丝毫未感受到风雨欲来的前兆。不过另一张剧照中排在首位的玉子妍，她所饰演的角色是黄贵人，透过正式的捡择之后成为了后宫，拥有名门望族出身的品位以及教养。近来在《黑话律师》中也令人印象深刻的她，总有自带气场的威严，期待她与金惠秀的正面交锋。
而另一位也是拥有美貌的后宫首长太昭永（金佳恩饰），原本在宫中只是地位较低下的宫女，但因为君王的承恩后成为了妃子，她也正在努力为儿子的王位铺路，是否也即将加入黄贵人与中殿之间的教育战争？宫廷中的阶级制度以及「母凭子贵」的现象，相信在本剧中也将一一呈现，为了子女什么都愿意付出的妈妈们，将掀起宫中的精采战争。《雨伞》将於10月播出。
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