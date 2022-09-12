【分集劇情】《小女子》崔道日究竟是敵是友？ 高能結尾暗示仁珠命運早已徹底翻轉！

這集居然還有點靈異畫風，真是一刻都不能放鬆緊張......！

tvN新劇《小女子》改編自同名小說，講述貧窮但感情融洽的三姊妹，以各自方式對抗韓國最有錢有勢家族的故事。 第4集裡，



*以下內容包含《小女子》第4集關鍵劇情！



「跑，快跑！」

高尚雅帶仁惠進入養著稀有蘭花的密室，給她聞蘭花氣味後請她給自己畫畫。 這種藍色的蘭花具有毒性，仁惠逐漸出現幻覺、耳邊不斷響起「快跑！」，隨後突然暈倒。



檢查發現仁惠患有遺傳性心臟病，和夭折的老三仁善一樣。 仁珠的20億被追回，為了給仁惠做手術，一窮二白的她決定接受朴載相作秀式的幫助。 仁京堅決反對，在最後一刻拉來姑婆付清了治療費。 姑婆一眼就認出朴載相，還說曾經和他父親一起看地，似乎朴載相的父親並不是普通司機那麼簡單。



手術后醒來的仁惠說自己年幼時好像死過一次，還聽到從未謀面的仁善對她說：「如果逃不出我們家，總有一天我也會死。」



高尚雅的邀請

高尚雅先是給仁惠吸入蘭花導致心臟病發作，在剛好的時機給朴載相送上做秀素材; 隨後在仁珠為拿回一億而忍受高室長暴打時出面阻攔，帶仁珠去花英曾帶她去的餐廳、自稱是花英的朋友，還邀請仁珠為自己工作。



住在新加坡的韓國富豪仁珠

崔道日派人查到了鉅款去向，令他意外的是戶頭竟然寫著仁珠的名字。 原來花英用3年時間在新加坡營造了另一個吳仁珠的生活：仁珠擁有自己的公寓和豪車、讀商學院，還和當地人成為朋友。 仁珠剛剛失去20億，現在突然成為了700億的合法主人！



下集預告里，朴載相向高尚雅公開放閃，高尚雅繼續拉攏仁珠，表示要去新加坡一趟。 看似無憂無慮的富家女孝璘畫下她經常看到的可怕情景、驚恐無助地躲起來，仁珠問她：「妳為什麼要畫那幅畫？」



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